Błękitna Wstęga Jezioraka najlepszymi regatami turystycznymi 2022! "Legenda niesie się po naszym kraju" — mówi prezes PZŻ [zdjęcia]

Błękitny Spinaker to nagroda Polskiego Związku Żeglarskiego, której celem jest popularyzacja żeglarstwa turystycznego i rekreacyjnego, tworzenie pozytywnego wizerunku turystyki żeglarskiej, odkrywanie dla żeglarstwa nowych szlaków i akwenów, wspieranie lokalnych środowisk żeglarskich, promowanie etyki i etykiety żeglarskiej, wartości i tradycji żeglarskich oraz propagowanie przedsięwzięć żeglarskich, w tym imprez, rejsów i regat, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

W ostatniej edycji nagroda trafiła do Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji za organizację 50. edycji regat "Błękitna Wstęga Jezioraka" . Podczas Iławskiej Gali Sportu nagrodę odebrali Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy i Wojciech Żmudziński, dyrektor ICSTiR, a wręczali ją Tomasz Chamera, prezes PZŻ, Jarosław Bazylko, wiceprezes PZŻ oraz Wojciech Skóra, szef komisji ds. żeglarstwa amatorskiego PZŻ.

— Bardzo się cieszę, że mogłem wręczyć nagrodę osobiście ludziom, którzy przyczynili się do tego, że tak fantastyczna impreza już od tak wielu lat cieszy żeglarską społeczność z każdego zakątka Polski. Legenda Błękitnej Wstęgi Jezioraka niesie się po naszym kraju i każdy, kto choć raz wziął udział w tych regatach, z pewnością zabrał z nich cały bagaż pięknych wspomnień. W tym miejscu bardzo dziękuję burmistrzowi Iławy, panu Dawidowi Kopaczewskiemu za przychylność dla żeglarstwa i owocną współpracę z lokalnym środowiskiem żeglarskim i oczywiście deklaruję dalsze wsparcie ze strony Polskiego Związku Żeglarskiego — mówi Tomasz Chamera, prezes PZŻ.

Ponadto, specjalne podziękowania od Polskiego Związku Żeglarskiego trafiły na ręce Stanisława Kasprzaka, współorganizatora regat i gospodarza portu Pod Omegą, który jest bazą Błękitnej Wstęgi. Regaty Turystyczne „O Błękitną Wstęgę Jezioraka” to kultowa, ogólnopolska impreza żeglarska, rozgrywana od 50 lat na jeziorze Jeziorak. Jedna z najstarszych imprez żeglarskich na Warmii i Mazurach.

— To kawał pięknej żeglarskiej historii oraz zmagań na wodach najdłuższego jeziora w Polsce. To także znajomości i przyjaźnie na całe życie. Oprócz aspektów promocyjnych miasta, Błękitna Wstęga to też rozwój gospodarczy naszego regionu oraz wsparcie przemysłu jachtowego i branży żeglarskiej. Uczestnicy regat to w bardzo dużej części przedstawiciele biznesu żeglarskiego, którzy podczas takich imprez poznają się, wymieniają się doświadczeniami i rozpoczynają swoją współpracę. Błękitna Wstęga to wizytówka naszego miasta, wydarzenie, na które przyjeżdżają żeglarze z całej Polski. Śmiało możemy powiedzieć, że jest to festiwal białych żagli na Jezioraku — mówi Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy.

W ubiegłorocznej edycji wystartowały aż 123 jednostki, od najnowocześniejszych jachtów regatowych po piękne oldtimery. Jest to impreza o najdłuższym stażu w Iławie i jedna z najstarszych imprez sportowych na Warmii i Mazurach.

— Impreza przechodziła różne koleje losu, ewoluowała. Na przestrzeni lat zmieniali się organizatorzy. Od kilkunastu lat Błękitną Wstęgę organizuje Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Impreza ma swoich wiernych fanów, mamy wielu partnerów, którzy nam pomagają. Mogę powiedzieć, że impreza ma swój niepowtarzalny klimat. To są regaty turystyczne, pływają typowi amatorzy, niedzielni wodniacy, ale też sportowcy. Nie ma tu rywalizacji za wszelką cenę, jest za to prawdziwa żeglarska atmosfera pełna życzliwości i radości. Trasa wiedzie z Iławy do Siemian, a widok tylu żagli na Jezioraku jest spektakularny. To stały punkt programu nie tylko dla żeglarzy z Iławy i okolic, ale też z całej Polski. Wielu żeglarzy, którzy na Jezioraku mają swoje łódki, tymi regatami kończy też sezon — mówi Wojciech Żmudziński, dyrektor ICSTiR.

— Najpiękniejsze w tej imprezie jest to, że jest to zarówno sportowa rywalizacja, jak i rekreacja i dobra zabawa między startami. W tym miejscu pragnę podziękować Polskiemu Związkowi Żeglarskiemu za przyznanie tej tak prestiżowej nagrody Błękitnego Spinakera właśnie naszej „błękitnej”. Jest to piękne uhonorowanie 50 lat współpracy wielu osób przy organizacji tych regat, a także jest to piękna nagroda dla uczestników, bo to właśnie oni tworzą niepowtarzalny klimat tych regat. Już dziś w swoim imieniu zapraszam we wrześniu do Iławy na Jeziorak na 51. edycję Błękitnej Wstęgi Jezioraka — dodaje burmistrz Dawid Kopaczewski.

Mówiąc o współpracy wielu osób nie sposób nie wspomnieć o Stanisławie Kasprzaku, gospodarzu przystani Pod Omegą, który od wielu lat jest prawdziwym spirytus movens iławskiego żeglarstwa, a sama przystań bazą Błękitnej Wstęgi.

— Sama przystań pod rządami Stanisława Kasprzaka, jak i regaty przy jego organizacyjnym wkładzie wspaniale się rozwinęły. Tutaj organizowana jest nie tylko Błękitna Wstęga, ale też szereg innych regat amatorskich z Pucharem Polski Jachtów Kabinowych na czele. Zasługi Stanisława Kasprzaka dla rozwoju żeglarstwa są niebagatelne i właśnie dlatego chcieliśmy mu osobiście, w imieniu Polskiego Związku Żeglarskiego, podziękować — mówi Wojciech Skóra, przewodniczący Komisji ds. Żeglarstwa Amatorskiego PZŻ.

>> Podczas Iławskiej Gali Sportu podsumowano sportowy rok 2022 w mieście. Były nagrody, stypendia i statuetki. Wśród wyróżnionych nie brakowało przedstawicieli żeglarstwa. Nagrodzono zarówno doświadczone żeglarki, jak Agatę Barwińską, czy Wiktorię Gołębiowską, ale też młode talenty, jak Zuzanna Romanowska, Piotr Szkamelski, Katarzyna Liedtke, Zuzanna Liedtke, Agata Kowalska, Aleksander Nadolski, Natalia Chojnowska, czy Julian Podwalski.

— Jestem pozytywnie zaskoczony i zbudowany ilością sportowych aktywności i przedsięwzięć w Iławie, nie tylko żeglarskich. Iława wyraźnie postawiła na sport i cieszę się, że żeglarstwo zajmuje ważne miejsce na sportowej mapie tego miasta. Od lat Iława regatami stoi, zarówno sportowymi, jak i amatorskimi. Żeglarski klimat jest w tym mieście mocno odczuwalny, a Błękitna Wstęga Jezioraka jest tego najlepszym przykładem, bo regaty odbywają się nie tylko na wodzie, ale też na brzegu podczas imprez towarzyszących wypełnionych żeglarską atmosferą, dźwiękami szant i spotkań z ciekawymi ludźmi — dodaje Jarosław Bazylko, wiceprezes PZŻ ds. żeglarstwa amatorskiego.

— Iława inspiruje do wielu aktywności sportowych. Możemy pochwalić się licznymi sportowymi sukcesami w różnych dyscyplinach, zarówno indywidualnych, jak i tych drużynowych. Jako, że Iława jest zdecydowanie przyjaznym brzegiem Jezioraka, najdłuższego jeziora w Polsce, żeglarstwo zajmuje w sportowej odsłonie naszego miasta bardzo ważne miejsce. W zarażaniu pasją do tego tak pięknego sportu miasto współpracuje ze Stowarzyszeniem Sportów Wodnych. Realizujemy zarówno wspólne projekty rekreacyjno- turystyczne, jak i wspieramy żeglarstwo regatowe. Z dumą patrzymy na sukcesy wychowanków SSW Iława: Piotr Malinowski, Iga Wielczyk żeglująca w duecie z Pauliną Rutkowską w klasie 420, Wiktoria i Jakub Gołębiowscy, no i nasza mistrzyni Agata Barwińska, która jest wzorem dla wielu młodych żeglarzy z Iławy, naszą dumą i naszą nadzieją na medal olimpijski, czego jej, jak i wszystkim iławskim sportowcom życzę — reasumuje burmistrz Dawid Kopaczewski.

Jakub Jakubowski (PZŻ)