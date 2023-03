[AKTUALIZACJA] Patryk Duński zawalczy w sobotę na FEN 45, ale rywal po raz kolejny się zmienił. "Najważniejsze, że w ogóle stoczę pojedynek" [zdjęcia]

Pierwotnie — Aleksandr Gorszecznik, potem Karomatullo Sufiev, a ostatecznie Magomed Tsitsaev. Iławianin Patryk Duński w trakcie swojej dotychczasowej kariery w zawodowym MMA chyba jeszcze nie przeszedł takiej rotacji przeciwników, jeszcze przed wejściem do oktagonu.

Na początku lutego informowaliśmy, że kolejnym rywalem Duńskiego będzie Aleksandr Gorszecznik. Tymczasem Ukrainiec doznał kontuzji i federacja poszukała nowego rywala dla zawodnika z Iławy. Miał nim być reprezentujący Niemcy Karomatullo Sufiev, jednak ostatecznie ten zawodnik także nie będzie przeciwnikiem fightera Arrachiona Iława.

— Już w czwartek, w drodze do Ząbek na media event otrzymałem informację, że nie stoczę pojedynku z Sufievem, bo on także doznał kontuzji, która wykluczyła go z walki — mówi nam Patryk Duński, z którym rozmawialiśmy dzisiaj (11.03).

— Wobec tego stanąłem przed wyborem, czy całkowicie zrezygnować z pojedynku na gali w Ząbkach, czy też przyjąć propozycję rywalizacji z Magomedem Tsitsaevem. Postanowiłem, mimo tych przeciwności, skorzystać z tej opcji. Najważniejsze, że w ogóle stoczę pojedynek na gali w Ząbkach — dodaje iławianin, który rzecz jasna nie miał już czasu na solidne poznanie, a tym bardziej rozpracowanie nowego przeciwnika.

— Czuję się dobrze przygotowany do walki, mimo tych zawirowań z kolejnymi rywalami. Liczę na dobry pojedynek, trzymajcie za mnie kciuki — mówi w rozmowie z nami Duński.

Początek gali FEN 45 o godzinie 19.00, transmisję na żywo z zawodów przeprowadzi telewizja Super Polsat oraz Polsat Sport Fight. Pojedynek Duński - Tsitsaev rozpocznie się prawdopodobnie ok. godz. 20.20. Jeśli Duński wygra, to będzie to dla niego piąte zawodowe zwycięstwo z rzędu.

[AKTUALIZACJA]

No i jest piąte z rzędu zawodowe zwycięstwo Patryka Duńskiego!

Zawodnik Arrachiona pokonał Magomeda Tsitsaeva. Iławianin wygraną zapewnił sobie już w 1. rundzie, po serii ciosów. To czwarte zwycięstwo Duńskiego w FEN przed czasem!





