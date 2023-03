Wiosna pucharem się zaczyna. Olimpia Kisielice gra z Drwęcą, Jeziorak podejmie Mrągowię

Tak jak latem na początek sezonu, tak i teraz w rundzie wiosennej, start ligowych rozgrywek piłkarskich w regionie poprzedzą mecze Wojewódzkiego Pucharu Polski. Z ponad stu ekip od III ligi do B klasy , które w końcówce lipca rozpoczęły pucharowe zmagania, w walce o trofeum pozostało szesnaście. Niektórzy już zrobili wynik ponad stan, a inni mierzą w końcowy sukces, bo przecież apetyt rośnie w miarę jedzenia. Po trzech przebrniętych rundach każdy ma prawo marzyć.

Walka o ćwierćfinał WPP zostanie rozbita na raty. W najbliższą sobotę rozegranych zostanie sześć z ośmiu zaplanowanych meczów. Nie odbędą się spotkania z udziałem naszych trzecioligowców, którzy odliczają godziny do rozpoczęcia rundy rewanżowej. Mecze Granica Kętrzyn – Concordia Elbląg oraz Mazur Ełk – Sokół Ostróda przełożono na 22 marca, ale inauguracja piłkarskiej wiosny na szczeblu wojewódzkim i tak zapowiada się ciekawie.

Bezpośrednią walkę o miejsce w najlepszej ósemce WPP stoczą w sobotę (godz. 14.00 na iławskim stadionie przy ul. Sienkiewicza 1) Jeziorak, wicelider forBet IV ligi, i notowana kilka pozycji niżej po rundzie jesiennej Mrągowia Mrągowo.

Przed ekipą z Iławy poważny sprawdzian formy przed startem rundy rewanżowej i pogonią za liderem z sąsiedniego Wikielca. W Mrągowie oczekiwania wobec ligi są inne, dlatego warto byłoby przedłużyć pucharowe granie.

– Jedziemy awansować do kolejnej rundy – mówi Łukasz Kuśnierz, najbardziej doświadczony gracz Mrągowii, który w przeszłości reprezentował Jezioraka. – Puchar to zawsze inny rodzaj emocji, bo przegrywający odpada i nie ma miejsca na błędy. Mamy ostatnio swoje problemy, ale głęboko wierzę w ten zespół. Jestem pewien, że przy odpowiednim podejściu do meczu wrócimy w radosnym nastroju do Mrągowa — dodaje.

Czwartoligowcy zmierzą się także w Biskupcu, gdzie Tęcza podejmie rezerwy elbląskiej Olimpii. Dwaj kolejni reprezentanci forBet IV ligi trafili na rywali grających w A klasie. Znicz Biała Piska o awans zmierzy się z Jurandem Barciany, a przeciwnikiem DKS Dobre Miasto będzie Orzeł Janowiec Kościelny i w tych parach wskazanie faworytów nie powinno być trudnym zadaniem.

Na szczeblu 1/8 finału WPP dojdzie także do derbów okręgówki i to z udziałem przedstawicieli obu grup. To za sprawą pary Polonia Pasłęk – Victoria Bartoszyce. W rozgrywkach ligowych oba zespoły prezentują się w tym sezonie bardzo dobrze i liczą się w walce o awans, a zwycięzca pucharowego starcia pozostanie ostatnim przedstawicielem tej klasy rozgrywkowej w rywalizacji o trofeum.

Na miano kopciuszka tej edycji WPP już zasłużyła Olimpia Kisielice. B-klasowy zespół, wicelider gr. 3 po rundzie jesiennej, dotrwał do wiosennej części rozgrywek nie tracąc nawet gola. Olimpia po kolei wygrywała 3:0 z Jordanem Kazanice, 4:0 z Polonią Markusy i 1:0 z KS Mroczno . Teraz rywalem ekipy z Kisielic będzie Drwęca Nowe Miasto Lubawskie (sobota 4.03, godz. 14.00, stadion przy al. Wojska Polskiego 37 w Kisielicach).

– W zespole jest duża wiara, że możemy awansować – mówi Arkadiusz Gwiazda, trener Olimpii.

– To naprawdę budujące. Przygotowujemy się do meczu od miesiąca, rozegraliśmy kilka sparingów, testowaliśmy zawodników, nowe ustawienia. Nie dość, że jesteśmy ostatnim zespołem z B klasy na tym etapie, to wciąż nie straciliśmy gola. Utrzymanie żelaznej defensywy może być kluczem do sukcesu w meczu z Drwęcą. Przed losowaniami w poprzednich rundach chcieliśmy zagrać z Jeziorakiem, bo jesteśmy z tego samego środowiska i dobrze się znamy. Taki mecz byłby naprawdę dużym wydarzeniem dla naszego klubu, dlatego musimy awansować i liczyć na szczęście w doborze ćwierćfinałowego rywala — planuje już Gwiazda.

Piłkarska wiosna w regionie może odbywać się w zimowych warunkach, dlatego niewykluczone, że część spotkań odbędzie się na boiskach ze sztuczną nawierzchnią.

TERMINARZ 1/8 FINAŁU WPP

SOBOTA 4 MARCA:

14:00: Orzeł Janowiec Kościelny — DKS Dobre Miasto

14:00: Jeziorak Iława — Mrągowia Mrągowo

14:00: Jurand Barciany — Znicz Biała Piska

14:00: Tęcza Biskupiec — Olimpia II Elbląg

14:00: Polonia Pasłęk — Victoria Bartoszyce

14:00: Olimpia Kisielice — Drwęca Nowe Miasto Lubawskie



ŚRODA 22 MARCA:

15:00: Granica Kętrzyn — Concordia Elbląg

15:00: Mazur Ełk — Sokół Ostróda

Łukasz Szymański