A może tak w sobotę do Olsztyna? Szynaka Meble Jeziorak gra derby ze Szczypiorniakiem

Iławianie w ostatnią sobotę (18 lutego) pokonali na swoim terenie KPR Gryfino 28:26 (16:12), powyżej publikujemy zdjęcia z tego meczu.

Szynaka Meble Jeziorak traci obecnie tylko cztery punkty do prowadzącej Kospel Gwardii Koszalin (ale ma też jeden mecz rozegrany więcej) i zajmuje 4. miejsce w tabeli I ligi, z kolei olsztynianie z jednym oczkiem na koncie okupują ostatnią pozycję w klasyfikacji. Faworyta nie trudno wskazać, jednak my i tak posłużymy się starym jak świat i wyświechtanym frazesem, że to są przecież derby, a te rządzą się swoimi prawami.

Oba zespoły znają się bardzo dobrze, jeszcze z poprzednich sezonów.

— Kiedy nasza drużyna rozpoczynała swój historyczny sezon w pierwszej lidze, jednym z pierwszych rywali był właśnie KS Szczypiorniak Olsztyn, który uległ w naszej hali 32:21. Po pierwszej części sezonu nasz najbliższy rywal zajmuje ostatnie 10. miejsce w tabeli ligowej, natomiast nastroje w drużynie prowadzonej przez Kamila Kriegera są zgoła inne — czytamy w zapowiedzi sobotniego pojedynku w mediach klubowych iławian.

— Szynaka Meble Jeziorak jest na fali i zajmuje wysokie 4. miejsce. Sobotnie spotkanie z pewnością nie będzie należało do najłatwiejszych, Szczypiorniak rozpoczął drugą rundę co prawda od przegranych, jednak styl i różnice bramkowe nie były zbyt duże. W Olsztynie nasza drużyna musi nastawić się na ciężki bój, aby wywieźć komplet punktów — zauważa autor wpisu.

— Dotychczas wszystko układa się dobrze i po naszej myśli. Celem podstawowym jest wygrywanie wszystkich spotkań w naszej hali, przed naszymi kibicami, jednak wydaje mi się, że stać nas na wygranie wszystkich pozostałych meczów w drugiej rundzie — twierdzi Łukasz Dobrzański, bramkarz zespołu z Iławy.

— Mamy za sobą dobrze przepracowany okres przygotowawczy do drugiej części sezonu, w którym w grach sparingowych naszymi przeciwnikami były ekipy grające na co dzień w Lidze Centralnej. W połączeniu z dobrą atmosferą, jaka panuje w naszym zespole, jesteśmy w stanie to osiągnąć — dodaje.

— Jesteśmy świadomi, że przed tym meczem stawia się nas w roli faworyta. Jednak musimy pamiętać, że każde spotkanie to osobna historia i w naszej lidze nie ma łatwych meczów. Nikt nie wychodzi na parkiet po to, żeby przegrać, tym bardziej w spotkaniu derbowym przed własną publicznością. Dlatego dla olsztynian najbliższa kolejka jest idealnym momentem na przełamanie i spodziewam się twardych warunków postawionych przez gospodarzy. Są młodym, wybieganym zespołem, którego moim zdaniem najmocniejszą stroną są rzuty z drugiej linii i gra w kontrze. W naszych szeregach panuje pełna koncentracja i jak przed każdą kolejką mocno pracujemy i przygotowujemy się, abyśmy wspólnie z kibicami, sponsorami i osobami związanymi z klubem mogli cieszyć się z kolejnych 3 punktów dla Iławy. Z tego miejsca pozdrawiam naszych kibiców oraz dziękuję za doping i fajną atmosferę podczas ostatniego meczu z Gryfinem, a także zapraszam na kolejne spotkania. Z waszym wsparciem i obecnością łatwiej nam się walczy o zwycięstwa — zauważa bramkarz, który grał m.in. w reprezentacji Polski w plażowej odmianie handballa.

Oto kadra zawodników powołanych przez trenera Kriegera na mecz z drużyną KS Szczypiorniak Olsztyn:

Bramkarze: Michał Pająk, Grzegorz Dudek, Łukasz Dobrzański, Marcin Prorok,

Skrzydłowi: Jan Dembowski, Łukasz Kamiński, Jakub Svanberg, Jakub Minder,

Rozgrywający: Patryk Dembowski, Adam Załuski, Kamil Krieger, Aleksander Kondracki, Karol Cichocki,

Obrotowi: Kacper Cichocki, Paweł Malinski, Igor Rasztęborski,

* Wyniki 12. kolejki I ligi: Szynaka Meble Jeziorak Iława - KPR Gryfino 28:26 (16:12), Usar Kwidzyn - Szczypiorniak Olsztyn 32:25 (16:13), Kospel Gwardia Koszalin - SMS ZPRP I Kwidzyn 45:33 (22:19).

I LIGA

1. Gwardia 27 347:298

2. Sokół* 25 309:272

3. USAR** 24 366:323

4. Szynaka Meble** 23 343:321

5. Tytani* 18 279:271

6. Gryfino 9 328:340

7. SMS I 8 322:356

8. Grudziądz* 6 276:296

9. Sparta* 6 273:297

10. Szczypiorniak 1 263:332

* mecz mniej

** mecz więcej

