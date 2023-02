Debata społeczna w sprawie s5 - bo to ważna sprawa

Pierwszą debatę w tej sprawie całkiem niedawno zorganizowała w Iławie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Olsztynie. Była to ostatnia w kolejności debata z cyklu kilku w naszym regionie. Mieszkańcy tłumnie przybyli, by porozmawiać o przebiegu s5 pomiędzy Wirwajdami w powiecie ostródzkim a Nowymi Marzami w powiecie świeckim. Przedstawiono wówczas trzy różne warianty przebiegu drogi.

Tymczasem prowadzący na fb stronę Obwodnica dla Iławy Tomasz Kiejstut Dąbrowski proponuje, by Generalna Dyrekcja dołączyła do analizowanych wariantów jeszcze dwa następne, tak zwane społeczne, stworzone przez grupę, w której znajduje się również Dąbrowski. Już 10 lutego informował on:

"Wniosek do GDDKIA o warianty społeczne W1A i W1B jest już gotowy i został właśnie wysłany do Olsztyna. Liczy 10 stron uzasadnienia i kilkanaście stron załączników, map, a towarzyszy mu na tym etapie 229 podpisów mieszkańców popierających nasz wniosek".

Organizator dodaje, że najlepszy jest wariant społeczny W1A, który doskonale obsłuży i Iławę, i cały powiat, dając Iławie 3 węzły blisko miasta.

Akcja zbierania podpisów wciąż trwa, będzie można także złożyć swój podpis podczas debaty.

- Naszą siłą jest merytoryka, chłodna analiza za i przeciw. Waga tych argumentów powinna wkrótce dać nam coraz więcej głosów poparcia. Zbieranie podpisów to nie cel sam w sobie, to też znakomity pretekst do owocnej dyskusji w tej historycznie ważnej dla miasta sprawie - podkreśla organizator społecznej debaty.

Odędzie się ona w poniedziałek, 27 lutego, o godzinie 17:00 w Porcie 110 przy ul. Konstytucji 3 Maja 7 w Iławie.





Debata, na którą zapraszamy mieszkańców, samorządowców, społeczników, przedstawicieli organizacji ekologicznych, specjalistów ds. drogownictwa, oraz przedstawicieli inwestora (GDDKiA).

Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jaki przebieg tej trasy byłby optymalny z punktu widzenia dalekosiężnego interesu lokalnych społeczności.

Czy możliwy jest konsensus w sprawie ustalenia przebiegu drogi S5 przez nasz powiat i wspólne stanowisko Starosty, burmistrzów i wójtów?

Czy doraźny spór Iławy i Lubawy ma sens wobec ogromu tej inwestycji i doniosłości jej konsekwencji sięgającej wielu pokoleń naprzód?





Edyta Kocyła-Pawłowska