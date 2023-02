Największe wzmocnienie GKS-u Wikielec? Powrót (do zdrowia) Michała Jankowskiego

Zanim o transferach, to najpierw o sparingach. W sobotę (4.02) GKS grał na wyjeździe z Olimpią Grudziądz i minimalnie przegrał — poniżej kilka słów o tym test-meczu. Natomiast w najbliższy weekend drużyna z Wikielca rozegra dwa spotkania kontrolne: w sobotę o godzinie 10.15 na sztucznym boisku stadionu miejskiego w Iławie zmierzy się z Ossą Biskupiec Pomorski (klasa okręgowa), a dzień później w Rypinie będzie sparować z IV-ligową Spartą Brodnica (grupa kujawsko-pomorska), start o 14.00.

* Olimpia Grudziądz - GKS Wikielec 1:0

Damian Jarzembowski, trener GKS-u dla klubowego portalu ( — Sparing pokazał, że jesteśmy w stanie godnie walczyć z wyżej notowanym zespołem, który w swoich szeregach posiadał wielu piłkarzy z przeszłością pierwszo- i drugoligową — powiedział po test-meczu z Olimpią, trener GKS-u dla klubowego portalu ( gkswikielec.pl ).

— Będziemy chcieli wykorzystać materiał z tego meczu, by zrobić kolejny mały kroczek w rozwoju taktycznym naszej gry. Drużyna coraz lepiej znosi obciążenia treningowe stosowane przez Tomka Ewertowskiego [trener szkolący na co dzień zawodników... sportów walki, m.in. zapasów i MMA — przyp. red], przed nami jeszcze trzy tygodnie mocniejszej pracy, by później poświęcić jeden mikrocykl na regenerację, a następnie rozpocząć pracę typowo pod mecze ligowe — dodaje szkoleniowiec.

— Poważny wydaje się uraz naszego młodego bramkarza Macieja Kordalskiego, który na 14 lutego zaplanowaną ma kolejną konsultację u lekarza. Niestety, cały czas nie udało nam się potwierdzić trzech zawodników, którzy dołączą do zespołu — mówił Jarzembowski tuż po sparingu w Grudziądzu.

transferów do klubu z Wikielca, bo o odejściach m.in. Szymona Jajkowskiego czy Wiktor Preussa pisaliśmy już wcześniej ( I tak przechodzimy dodo klubu z Wikielca, bo o odejściach m.in.czypisaliśmy już wcześniej ( TUTAJ TUTAJ ).

Dokładnie dwa tygodnie temu GKS poinformował, że do drużyny dołączy Białorusin Vladislav Krasovskiy. — To niespełna 18-letni zawodnik grający na pozycji obrońcy, ostatnio występujący w Dinamie Mińsk. Ma za sobą również występy w reprezentacji U-19 swojego kraju, gdzie rozegrał 6 spotkań. Vlad, witamy w drużynie i życzymy samych sukcesów! — poinformował klub 25 stycznia.

Z kolei dwa dni temu GKS podał wiadomość, że do jego kadry przechodzi także Bartosz Dąbrowski. — Pochodzący z Prabut 18-letni prawy obrońca/wahadłowy dołączył z Pogoni Prabuty do drużyny z Wikielca na zasadzie wypożyczenia do końca czerwca 2023 roku. Bartosz ma za sobą występy w kadrze województwa pomorskiego U-13 i U-14. Był również na testach w II-ligowej Raduni Stężyca. Prezesi obu klubów porozumieli się i pozostały już tylko formalności, aby dopiąć transfer — czytamy na gkswikielec.pl.

Nie wiemy, o których niepotwierdzonych piłkarzach mówił po sparingu z Olimpią trener Jarzembowski, ale fakty są takie, że kolejnym ogłoszonym przez Gminny Klub Sportowy zimowym transferem jest przyjście Oskara Kordykiewicza, 22-letniego pomocnika ostatnio reprezentującego barwy Olimpii Elbląg. Tę wiadomość klubowy portal podał dzisiaj (środa 8 lutego).

— Pochodzący z Elbląga pomocnik dołączył do drużyny lidera forBET IV ligi na zasadzie transferu definitywnego. Związał się 1,5 rocznym kontraktem obowiązującym do końca sezonu 2023/24. W rundzie jesiennej obecnego sezonu rozegrał w barwach rezerw Olimpii 13 spotkań, strzelił 9 goli i zanotował 4 asysty (1162 minuty na boisku). W drużynie rezerw pełnił również rolę kapitana. Dwukrotnie nominowany do 11-stki kolejki forBET IV ligi. Oskar ma również za sobą występy w pierwszej drużynie z Elbląga, która na co dzień gra w eWinner II lidze. Łącznie w sezonach 2019/20 i 2020/21 rozegrał na boiskach II ligi 32 spotkania i strzelił 3 gole (1085 minut na boisku) — tak GKS przybliża swojego nowego zawodnika, życząc mu —podobnie jak Krasovskiyemu i Dąbrowskiemu — powodzenia w przyszłości.

Według naszych informacji do końca tego tygodnia ma zostać ogłoszony jeszcze jeden transfer do klubu.

Nowym zawodnikom Wikielca nie chcemy absolutnie nic ujmować, oby okazali się wartością dodaną, ale zdaje się, że największym wzmocnieniem Gieksy w zimowym okresie przygotowawczym jest powrót do pełni zdrowia, a tym samym do treningów, Michała Jankowskiego.

Wychowanek Jezioraka Iława, który później próbował swych sił w Arce Gdynia (drugi zespół) i Sokole Ostróda, w poprzednim sezonie był nie tylko jednym z najlepszych zawodników swojego zespołu (a może i najlepszym), ale także całej ligi, a przynajmniej wśród zawodników grających na bokach pomocy. W tym sezonie jednak jeszcze nie zagrał, bo w trakcie letniego sparingu (2022) ze Spartą Brodnica doznał złamania obojczyka. To bolesna, ale i wymagająca dużej cierpliwości kontuzja, jeśli chodzi o powrót do pełni zdrowia. Na szczęście dla GKS-u, Jankowski już trenuje i gra, choćby w sparingu z Olimpią Grudziądz.

— Rzeczywiście, dużo jest prawdy w stwierdzeniu, że powrót Michała Jankowskiego jest naszym największym wzmocnieniem tej zimy. To wartościowy zawodnik, co udowodnił już nie raz. Nasza kadra w rundzie wiosennej będzie dość skromna, szczupła, więc obecność takiego piłkarza na pewno będzie miała duże znaczenie. Miejmy nadzieję, że ta kontuzja nie da już znać o sobie — mówi trener GKS-u.

