Usar pokonany! Szynaka Meble Jeziorak wrócił na podium I ligi, a Karol Cichocki zaliczył życiowy rekord

Szynaka Meble Jeziorak Iława — Usar Kwidzyn 37:34 (20:18)

JEZIORAK: Pająk, Prorok, Dobrzański - Cichocki Karol 15, Svanberg 6, Jaworski 4, Cichocki Kacper 4, Malinski 2, Dembowski P. 2, Dembowski J. 1, Kamiński 1, Załuski 1, Kondracki 1, Minder, Krieger, Rasztęborski,

10 grudnia zespół grającego trenera Kamila Kriegera pokonał w Iławie Spartę Oborniki (34:26) i w dobrych nastrojach udał się na przerwę świąteczno-noworoczną. Szynaka Meble Jeziorak wszystkie mecze I rundy rozegrał w roku 2022, tak więc przerwa od ligowego grania trwała prawie dwa miesiące. Od kilku tygodni ekipa z Iławy przygotowywała się do drugiej części sezonu 2022/23.

— Zagraliśmy trzy mocne sparingi z drużynami z Ligi Centralnej, wyniki nie porywają, choć były drugorzędną sprawą. Cieszy mnie to, że każdy dostał swoją szansę gry, co powinno przełożyć się na pewność siebie podczas meczów ligowych — tak o okresie przygotowawczym przed wczorajszym meczem z Usarem mówił szkoleniowiec iławskiej drużyny.

— Usar jest bardzo ciężkim przeciwnikiem. Pierwszy mecz w Kwidzynie niestety przegraliśmy, chciałbym abyśmy w spotkaniu rewanżowym mocno postawili się jako drużyna i walczyli do samego końca, a wtedy wszystko jest możliwe — dodał wówczas Krieger.

No i rzeczywiście okazało, że możliwe jest wszystko, a na pewno — wygrana z kwidzynianami, którzy przed tym spotkaniem wyprzedzili w tabeli iławski zespół i wskoczyli na najniższy stopień podium. Jak się okazało, tylko na chwilę, bo po sobotnim zwycięstwie teraz to Jeziorak jest trzeci w klasyfikacji. Pamiętać jednak trzeba, że drużyna Kamila Kriegera ma rozegranych więcej (nawet najwięcej w całej lidze) meczów niż pozostałe zespoły.

Gospodarze w trakcie pojedynku rzucili 37 bramek, z czego aż 15 (!) było dziełem Karola Cichockiego, najlepszego strzelca zespołu z Iławy, czołowego rzucającego całej I ligi.

— Zdaje się, że to mój nowy indywidualny rekord jeśli chodzi o liczbę zdobytych bramek w meczu, na pewno jest to rekord jeśli chodzi o moją grę w I lidze — mówi nam dzień po spotkaniu pierwsza strzelba zespołu z Iławy.

— Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie, zdaniem niektórych — nawet najlepsze w historii klubu z Iławy. Mieliśmy bardzo mocną obronę, a rywale się gubili. W poprzednim meczu Usar wyraźnie nas pokonał, teraz mógł być zaskoczony obrotem spraw — uważa Cichocki.

— Byliśmy bardzo dobrze przygotowani przez naszego trenera pod kątem taktycznym. Ostatnie treningi przygotowywały nas do tego, że w ataku trzeba będzie zmierzyć się z obroną rywali ustawioną w systemie 5-1, który miał przede wszystkim wykluczyć mnie z gry. Na to także byliśmy przygotowani, co pokazuje wynik — dodaje najlepszy zawodnik Szynaka Meble Jezioraka.

Najbliższy mecz I ligi iławianie rozegrają za dwa tygodnie (weekend 18-19 lutego), kiedy to na swoim terenie zmierzą się z PGE KPR Gryfino.

I LIGA

1. Sokół 8 22 276:241

2. Gwardia 8 21 264:228

3. Szynaka Meble 10 20 315:295

4. Usar 9 18 298:267

5. Tytani 7 15 212:204

6. Gryfino 8 9 271:276

7. SMS I 8 8 260:281

8. Grudziądz 8 6 245:263

9. Sparta 9 6 273:297

10. Szczypiorniak 9 1 238:300

