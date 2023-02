Albo śnieg, albo marznący deszcz - niebezpieczne warunki na drogach. I są efekty...

Zima to szczególny czas na naszych drogach, częste opady śniegu oraz marznącego deszczu utrudniają jazdę wszystkim kierowcom. Warunki panujące na jezdni często ujawniają błędy związane z niewłaściwym wyposażeniem oraz przygotowaniem samochodu do podróży, a także weryfikuje naszą technikę jazdy. Dlatego warto pamiętać przede wszystkim o dostosowaniu prędkości do warunków panujących na drodze.