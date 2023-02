Od czwartku do niedzieli — sparingowy rozkład jazdy przy stacji Iława Miasto

PIŁKA NOŻNA\\\ W tytule wymieniamy dworzec kolejowy przy ul. Stacyjnej, bo też Iława Miasto mieści się tuż przy stadionie. I tak jak na dworcu, podajemy rozkład jazdy, czyli terminarz sparingów, do których w najbliższych dniach dojdzie na sztucznym boisku przy ul. Sienkiewicza.

Wracamy tym samym do naszej zimowej tradycji podawania rozpiski meczów kontrolnych, które rozegrane mają być na płycie bocznej (sztucznej) stadionu miejskiego przy ul. Sienkiewicza. Prosili już o to kibice, ale też i Marek Witkowski, gospodarz obiektu z ramienia Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji chciał zaprosić miłośników futbolu na test-mecze, do których ma dojść na boisku z nienaturalną nawierzchnią.

Jeśli w terminarzu na dni czwartek — niedziela (2-5 lutego) dojdzie do zmian, to naniesiemy je na rozkład.

Sparingi piłkarskie (seniorzy) na stadionie

miejskim w Iławie — boisko sztuczne.

CZWARTEK 2 LUTEGO

19.00: Constract Lubawa — LZS Frednowy

PIĄTEK 3 LUTEGO

19.00: Motor Lubawa — Kormoran Zwierzewo

SOBOTA 4 LUTEGO

10.00: Drwęca Nowe Miasto Lubawskie — Radomniak Radomno

12.00: Jeziorak Iława — Constract Lubawa

14.00: Unia Susz — Ewingi Zalewo

16.00: Czarni Rudzienice — MKS Działdowo

17.45: Drewneks Sampława — Grunwald Gierzwałd

19.30: Ossa Biskupiec Pom. — Wel Lidzbark Welski

NIEDZIELA 5 LUTEGO

12.00: Olimpia Kisielice — Piast Łasin

14.00: Błyskawica Postolin — Naprzód Jabłonowo Pom.

15.45: Pogoń Prabuty — Wisła Korzeniewo

17.30: Żak Jamielnik — KP Wandowo

