Jeziorak Iława ruszył z przygotowaniami do rundy rewanżowej, w sobotę pierwszy sparing [zdjęcia]

Gęsta mgła, która zawitała we wtorek także nad stadion przy ul. Sienkiewicza, nie przeszkodziła jednak w rozpoznaniu twarzy trenujących zawodników — na pierwsze zimowe zajęcia w roku 2023 przybyła praktycznie cała kadra Jezioraka z rundy jesiennej.

W treningu brało udział 19. zawodników, brakowało tylko środkowego obrońcy Jakuba Górskiego, który akurat we wtorek nie mógł uczestniczyć w zajęciach, oraz bramkarza Kacpra Włodarczyka, który jest chory. No i jeszcze Kamila Sternickiego, który przybył do IKS-u w przerwie letniej przed rozpoczęciem tego sezonu. — Kamil prawdopodobnie odejdzie z naszej drużyny — mówi nam Daniel Madej, trener wicelidera forBET IV ligi.

Iławianie przez okres zimowy trenować będą na stadionie przy ul. Sienkiewicza, gdzie od kilku dobrych lat mogą korzystać z boiska ze sztuczną nawierzchnią. To duży plus w czasie przygotowań do rundy wiosennej, Jeziorak nie musi dzięki temu jeździć po innych miejscowościach, aby trenować i grać na odpowiednio przygotowanej "murawie". Oczywiście, z naturalnego boiska głównego na razie nie może korzystać — jeden trening czy sparing rozegrany w zimę mógłby spowodować zniszczenie murawy na kilka miesięcy, a tego nikt w Iławie by nie chciał, bo przecież w marcu wraca liga.

— Nie będziemy trenować w hali, za to być może uda się zorganizować zajęcia w siłowni — dodaje trener Madej.

sobotę (14 stycznia) zespół z Iławy rozegra pierwszy w tym roku sparing. Jeziorak uda się do Ostródy, gdzie w test-meczu będzie mierzył się z III-ligowym Sokołem. Początek tego spotkania o godzinie 12.30, a my już sprawdziliśmy też, co słychać w ostródzkim klubie (czytaj więcej: W najbliższązespół z Iławy rozegra pierwszy w tym roku sparing. Jeziorak uda się, gdzie w test-meczu będzie mierzył się z III-ligowym. Początek tego spotkania o godzinie, a my już sprawdziliśmy też, co słychać w ostródzkim klubie (czytaj więcej: Sokół Ostróda wznowił treningi, w sobotę pierwszy sparing [zdjęcia] ).

— Praktycznie cała wiosna będzie wypełniona graniem o stawkę, dlatego uznałem, że w kolejny weekend po sparingu z Sokołem, tj. 21 i 22 stycznia dam zespołowi wolne. Potem już wrócimy do sparingowego grania, a następnie — do rozgrywek pucharowych i do ligi — tłumaczy szkoleniowiec iławskiej ekipy.

— 4 marca, w sobotę, zagramy pierwszy w tym roku pojedynek o stawkę. Do Iławy na spotkanie 1/8 finału Wojewódzkiego Pucharu Polski przyjedzie wówczas Mrągowia. Ciężko teraz przewidzieć, czy mecz ten zostanie rozegrany na boisku naturalnym czy sztucznym. Trzeba pamiętać, że naturalną murawę w okresie zimowym czy wczesnowiosennym jest łatwo zniszczyć, a tego byśmy nie chcieli — dodaje Daniel Madej.

Poniżej plan sparingów Jezioraka i terminy meczów WPP i forBET IV ligi (1. wiosenna kolejka).

PLAN SPARINGÓW JEZIORAKA IŁAWA — ZIMA 2023:

14.01: Sokół Ostróda (Ostróda, godz. 12.30)

21/22.01: wolne od grania

28.01: Grom Nowy Staw (Iława, godz. 12:00)

4.02: Constract Lubawa (Iława, godz. 12:00)

11.02: Lech Rypin (Iława, godz. 12:00)

18.02: Olimpia Elbląg (Elbląg, godz. do ustalenia)

25.02: Jaguar Gdańsk (wyjazd, godz. 12:00)

WOJEWÓDZKI PUCHAR POLSKI:

4.03: Mrągowia Mrągowo (Iława, 1/8 finału WPP)

LIGA (wznowienie):

11.03: Olimpia II Elbląg (Iława, 16. kolejka forBET IV ligi)

