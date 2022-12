Karate Kyokushin \\\ Miłosz Pniewski zdobył brązowy medal mistrzostw Europy [zdjęcia]

KARATE KYOKUSHIN\\\ Masa doświadczenia plus jeden medal — tak dla zawodników Iławskiego Klubu Kyokushin Karate zakończyły się ostatnie mistrzostwa Europy.

— To już kolejne, 19. mistrzostwa Europy, tym razem zawody odbyły się w Myślenicach. Wystartowało prawie 600 zawodniczek i zawodników z 17 krajów europejskich: Austrii, Bułgarii, Czech, Francji, Hiszpanii, Litwy, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Turcji, Ukrainy, Węgier, Włoch i Wielkiej Brytanii, a także z Kuwejtu i francuskiego departamentu zamorskiego Reunion — mówi Tomasz Gąska, trener w Iławskim Klubie Kyokushin Karate.

Zmagania (na czterech matach) dzieci, młodzieży i mastersów w kata (układy formalne) oraz w kumite (walki, z podziałem na płeć, kategorie wiekowe i wagowe) oglądało prawie tysiąc osób, w tym kibice z zagranicy. W gronie widzów był dyrektor Międzynarodowego Departamentu Międzynarodowej Organizacji Karate (IKO), Japończyk shihan Katsuhito Gorai (7 dan). Organizatorami byli: prezes Okręgowego Związku Karate w Lublinie, szef IKO w Polsce shihan Jacek Czerniec (6 dan) i szef Myślenickiej Akademii Karate „Byakko”, wielokrotny medalista najpoważniejszych imprez, sensei Marcin Sturgulewski (3 dan).

— Otwarte ME rozgrywano w kata kobiet i mężczyzn, team kata oraz kumite kobiet i mężczyzn. Mistrzostwa te były jednocześnie turniejem eliminacyjnym do przyszłorocznych mistrzostw świata open w Japonii — dodaje sensei z IKKK.

Miłosz Pniewski z Iławskiego Klubu Kyokushin Karate został ponownie (po raz drugi w swojej karierze zawodniczej) brązowym medalistą mistrzostw Europy w kategorii Kumite Boys 16-17 lat, -75kg. Jego koledzy klubowi startowali w kata: Maciej Korpalski i Aleksander Bartkowski (najlepsze kata w jego wykonaniu w życiu) zdobyli cenne doświadczenie.

— Igor Stasiorowski po walkach eliminacyjnych uplasował się w przedziale miejsc 5-8, a Maciej Korpalski po walkach eliminacyjnych przywiózł do Iławy bagaż doświadczenia na kolejne starty. Gratulacje dla wszystkich za wytrwałość i hart ducha. Podziękowania kierujemy do Urzędu Miasta Iława za wsparcie startu zawodników oraz do sponsora Pawła Ciechanowskiego za pomoc w transporcie zawodników na mistrzostwa... Arigato — dziękuje po japońsku trener Tomasz Gąska.

red. zico

