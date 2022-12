Piękne krajobrazy i edukacja. Kalendarz Powiatu Iławskiego na 2023 rok uczy jak oszczędzać wodę [zdjęcia]

Jak mówi Mateusz Szauer, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, koordynator wydania kalendarza: — W zamyśle kładziemy jeszcze większy nacisk na wartość edukacyjną naszej tegorocznej publikacji. Dlatego przyrodnicze fotografie połączyliśmy z obrazkowymi hasłami przedstawiającymi sposoby codziennego oszczędzania wody. Jednocześnie zachęcamy do wdrażania ich w życie — tłumaczy Szauer.

Fotografie, które zdobią kalendarz w większości pochodzą z wydanego przez Powiat Iławski w ubiegłym roku albumu przyrodniczego i są dziełem Macieja Rodziewicza , z wykształcenia i zawodu ornitologa, przez wiele lat aktywnie działającego w Komitecie Ochrony Orłów. Od lat aparatem fotograficznym stara się utrwalać piękno otaczającej nas przyrody. Swoje fotografie prezentuje w publikacjach poświęconych przyrodzie, w książkach, kalendarzach oraz wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jego zdjęcia były wyróżniane w konkursach, również międzynarodowych (HIPA, Wildbird Photo Competition, WildArt Photographer of the Year). Od 2005 r. jest członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody.

Opisy poszczególnych rzek i akwenów wykonał Krzysztof Słowiński, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich. Szereg ciekawych informacji związanych z wodą przygotowała również Nina Sokołowska, pracownik tej instytucji. Za projekt i wydruk odpowiadała Agencja Fotograficzno-Wydawnicza Mazury Sp. z o. o., której oferta okazała się najkorzystniejsza.

— Kalendarz przedstawia wodę występującą w różnych formach na terenie naszego powiatu. Zawiera wiele cennych wskazówek i ciekawostek, w tym niestety te niepokojące, mówiące o dużym zużyciu i deficycie wody. Swobodny dostęp do wody słodkiej dla każdego człowieka na Ziemi to jeden z największych i najpoważniejszych problemów XXI wieku. Ani Europa, ani Polska nie są bezpieczne pod względem zagrożeń z tym związanych – podkreśla Mateusz Szauer.

Nasz kraj jest jednym z najuboższych w wodę na całym kontynencie. W latach o mniejszych opadach na jednego mieszkańca przypada niewiele ponad 1100 m3 wody. Próg 1700 m3 na osobę to tzw. granica „stresu wodnego” – zagrożenia deficytem wody. Pamiętajmy, że na co dzień też możemy przyczynić się do ochrony jej zasobów, nawet małymi kroczkami, które przedstawione zostały na poszczególnych kartach kalendarza. Szybki prysznic zamiast kąpieli, ponowne wykorzystywanie raz użytej wody, zakręcanie wody podczas mycia zębów, zbieranie i wykorzystywanie deszczówki, to tylko niektóre z wielu sposobów oszczędzania wody.

— Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w tworzeniu tej publikacji. Nasze edukacyjne kalendarze trafią m.in. do placówek oświatowych funkcjonujących na terenie powiatu iławskiego — dodaje Mateusz Szauer.

KALENDARZE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU IŁAWSKIEGO

Dla pierwszych 20 osób, które od wtorku 27 grudnia zgłoszą się do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie (gabinet nr 303 dyrektora Mateusza Szauera) przygotowaliśmy bezpłatne egzemplarze kalendarza. Serdecznie zapraszamy!