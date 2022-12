Tomasz Zakierski został skautem Jagiellonii Białystok. Będzie szukał talentów w zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego

Tomasz Zakierski to przykład szkoleniowca, który wiele lat doświadczeń z boiska z powodzeniem przenosi teraz do trenerskiego warsztatu, zwłaszcza w szkoleniu najmłodszych grup. Wychowanek Jezioraka Iława grał w przeszłości m.in. w Sparcie Brodnica, Drwęcy Nowe Miasto Lub., OKS-ie 1945 Olsztyn, czy Motorze Lubawa. Następnie byli Czarni Rudzienice no i UKS Mały Jeziorak Iława, którego jest współzałożycielem i trenerem (MJ powstał 25 października 2011).

Zakierski, który w iławskim klubie trenuje grupę trampkarza młodszego, starszego oraz orlika starszego, współpracował już klubem z Podlasia, czego efektem był m.in. transfer młodego iławianina Dawida Hinza do Jagiellonii. Teraz ta współpraca się zacieśni i to bardzo mocno — szkoleniowiec z Iławy został właśnie skautem "Jagi". Identycznie zresztą jak Marcin Ryszkiewicz z Ełku. Zakierski pochodzi z zachodu województwa i tu mieszka, Ryszkiewicz ze wschodu — podział terenu poszukiwań piłkarskich talentów jest naturalny i oczywisty.

"Dział skautingu rozszerza się" — poinformowała 20 grudnia Jagiellonia na swoim oficjalnym portalu internetowym.

Dalej w komunikacie czytamy : "W ostatnich dniach dział skautingu Jagiellonii Białystok rozszerzył się o dwóch bardzo doświadczonych i prężnie działających trenerów z Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Są nimi Tomasz Zakierski z Iławy oraz Marcin Ryszkiewicz z Ełku.

Obaj są cenionymi trenerami i postaciami w swoim województwie, którzy odnosili wiele sukcesów w pracy z młodzieżą. - Współpraca między nimi a Jagiellonią trwała od dłuższego czasu nieformalnie, dlatego tym bardziej cieszymy się, że możemy ją sformalizować. Witamy na pokładzie i oby współpraca układała się równie pomyślnie, jak do tej pory. Wierzymy, że najzdolniejsi zawodnicy z Województwa Warmińsko-Mazurskiego będą mogli występować w szeregach Jagiellonii — mówi Łukasz Tupalski, koordynator działu skautingu w Akademii Piłkarskiej Jagiellonii" — podaje jagiellonia.pl

Zakierski będzie od teraz łączył trenowanie w Małym Jezioraku ze skautingiem na rzecz klubu z polskiej ekstraklasy.

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl