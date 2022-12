Zaliczka na ciepło dla mieszkańców SM Praca będzie niższa od 1 stycznia

– Z dniem 1 stycznia 2023 r. obniżona zostanie zaliczka na ciepło z kwoty 11,29 zł. do kwoty 8,39 zł za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu – informuje prezes SM Praca, Tomasz Mazurewicz.



Obniżka wynosi 2,90 zł./m2 przy ustaleniu wysokości zaliczki w kwocie 11,29 zł/m², Spółdzielnia brała pod uwagę kolejne podwyżki cen ciepła dostarczanego przez Energetykę Cieplną (w marcu 52% i w czerwcu 40%).



Nowa stawka została ustalona przed wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), która wprowadziła rekompensaty dla odbiorców ciepła, takich jak spółdzielnie mieszkaniowe.



– Funkcjonujące od dwóch miesięcy przepisy pozwoliły na znaczne obniżenie przewidywanych rachunków za ciepło, albowiem tylko za miesiąc listopad wysokość rekompensaty wyniosła ok. 603 tys. zł - mówi prezes spółdzielni.



Według prognoz spółdzielni na chwilę obecną możliwym byłoby dokonanie obniżki zaliczki do kwoty 7,11 zł. za metr kwadratowy, jednakże należy mieć na uwadze, iż od 1 stycznia 2023 r. na skutek uchylenia przepisów tzw. tarczy antyinflacyjnej stawka podatku VAT na ciepło zostanie zwiększona z 5 % do 23 %, co spowoduje, iż wysokość faktur z Energetyki Cieplnej wzrośnie o 18 %.

Dlatego zapadła decyzja o obniżeniu zaliczek do kwoty 8,39 zł, która uwzględnia podwyżkę podatku VAT.

Przy planowaniu aktualnej wysokości zaliczki Spółdzielnia bierze pod uwagę również obecne warunki pogodowe. Zarówno druga połowa listopada, jak i pierwsza część grudnia są okresami chłodniejszymi w porównaniu z poprzednimi latami, co skutkuje większym zużyciem ciepła.



– Niemniej jednak Spółdzielnia w dalszym ciągu będzie prowadzić analizy wysokości zaliczek pod kątem zużycia ciepła. W przypadku, gdy nie wejdzie w życie podwyżka podatku VAT albo gdy kolejne miesiące będą cieplejsze Spółdzielnia ponownie obniży wysokość zaliczki na ciepło – zapowiada prezes zarządu SM Praca.

Decyzje w tym zakresie zostaną podjęte w miesiącu styczniu lub lutym 2023 r.

Należy jednak pamiętać, iż niezależnie od wysokości zaliczki ostateczne koszty zużycia ciepła w lokalu są rozliczane na koniec okresu grzewczego i w przypadku, gdy suma zaliczek jest wyższa od kosztów zużycia ciepła nastąpi zwrot za ciepło, tak jak miało to miejsce w latach poprzednich.

oprac. eka