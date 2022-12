Od tragedii uchronił ich telefon świadka i interwencja policjantów

Temperatura powietrza na zewnątrz jest coraz niższa, a astronomiczna zima zbliża się wielkimi krokami. Takie warunki mogą prowadzić do groźnych sytuacji szczególnie z udziałem osób bezdomnych, szukających pomocy i schronienia w pustostanach. Dlatego każda informacja o osobie znajdującej się w stanie zagrażającym jej zdrowiu, może przyczynić się do ocalenia jej życia. Właśnie dzięki takiej reakcji świadka oraz interwencji policjantów, nie doszło do tragedii na terenie powiatu iławskiego.