Złamany nos i pewna wygrana. Szczypiorniści Szynaka Meble Jezioraka już mogą zaczynać święta [zdjęcia]

• Szynaka Meble Jeziorak Iława — Sparta Oborniki 34:26 (12:9)

SZYNAKA MEBLE JEZIORAK: Pająk, Dobrzański, Prorok — Malinski 7, Jaworski 6, Cichocki Kacper 5, Załuski 5, Kondracki 5, Kamiński 2, Cichocki Karol 2, Svanberg 1, Krieger 1, Dembowski J., Dembowski P., Zakrzewski, Rasztęborski,

Spartą Oborniki był jednocześnie okazją do sfinalizowania akcji charytatywnej, którą Szynaka Meble Jeziorak zorganizował w ramach Szlachetnej Paczki , pomagając pani Mariannie. W hali widowisko-sportowej trwała kwesta, a wcześniej w social mediach iławski klub przeprowadzał aukcje, oczywiście na rzecz potrzebującej pomocy kobiety. Więcej pisaliśmy o tym w artykule: Wczoraj (sobota 10 grudnia) drużyna piłki ręcznej z Iławy rozegrała ostatnie ligowe spotkanie w tym roku. Mecz zebył jednocześnie okazją do sfinalizowania akcji charytatywnej, którązorganizował w ramach, pomagając. W hali widowisko-sportowej trwała kwesta, a wcześniej w social mediach iławski klub przeprowadzał aukcje, oczywiście na rzecz potrzebującej pomocy kobiety. Więcej pisaliśmy o tym w artykule: Szlachetna Paczka iławskich szczypiornistów. Szynaka Meble Jeziorak zagra dla pani Marianny

Iławianie poza boiskiem sprawdzają się w niesieniu pomocy, a na nim — potwierdzają apetyt na coś więcej, niż tylko bytowanie w I lidze. Jeziorak, który jest absolutnym beniaminkiem tej klasy rozgrywkowej, płacenie frycowego zakończył szybko i było ono mało bolesne dla drużyny grającego trenera Kamila Kriegera. Zespół z Iławy w tym sezonie przegrał tylko trzykrotnie, notując w 2022 roku dziewięć I-ligowych wiktorii (w tym jedna po karnych, czyli za dwa punkty, a nie trzy).

Gospodarze byli faworytem w spotkaniu z niżej notowaną Spartą. W poprzednich dwóch meczach, z MKS-em Grudziądz i Sokołem Porcelana Lubiana Kościerzyna, iławianie odnieśli dwa zwycięstwa. Szczególnie cenna, także jeśli chodzi o mental, była wygrana z Sokołem, liderem ligowej klasyfikacji. Spotkanie ze Spartą, podobnie jak dwa wcześniejsze, wyjazdowe, grane było awansem — według pierwotnego terminarza miało się odbyć w lutym. Trenerowi Kriegerowi zależało jednak na tym, aby pojedynki z zespołami z Grudziądza, Kościerzyny i Oborników rozegrać jeszcze w 2022 roku, przed świętami, a styczeń i początek lutego roku nowego poświęcić na konkretne przygotowania do rundy rewanżowej.

Od początku meczu Szynaka Meble Jeziorak nadawał ton boiskowym wydarzeniom, na przerwę schodząc z trzybramkowym prowadzeniem (dość skromnym, jak na przebieg tej części meczu). Jeszcze przed końcem pierwszej połowy, w trakcie walki z rywalami, poważnej kontuzji złamania nosa doznał Karol Cichocki, a więc najlepszy snajper i w ogóle — zawodnik zespołu z Iławy. Po przerwie pierwsza strzelba już nie wróciła na boisko, tylko udała się do szpitala.

— Jeszcze w trakcie meczu złamany nos nie bolał, teraz już go bardziej czuję — mówi Karol Cichocki, z którym rozmawiamy w niedzielę. — Całe szczęście, że to był ostatni mecz w tym roku. Teraz mamy dwa miesiące przerwy od ligowej rywalizacji, więc akurat dobrze trafiło. Na treningach powiem kolegom, by dawali mi trochę taryfę ulgową i będzie dobrze — mówi półżartem Karol, który — jak widać — zachowuje pogodę ducha mimo bolesnej kontuzji.

Karol Cichocki, już z zaopatrzonym przez ratownika medycznego nosem, fot. Mateusz Partyga



Po zmianie stron Jeziorak nie zwalniał tempa i pewnie dowiózł wygraną do końcowej syreny. Najskuteczniejszym zawodnikiem gospodarzy był Paweł Malinski (7 trafień). Zespół z Iławy jest jedynym w lidze, który rozegrał już wszystkie mecze I rundy. Kolejny pojedynek o punkty dopiero w drugiej połowie lutego (domowy mecz z KPR-em Gryfino).

TABELA I LIGI

1. Sokół 8 22 276:241

2. Gwardia 7 18 227:196

3. Szynaka Meble 9 17 278:261

4. Tytani 7 15 212:204

5. Usar 6 12 197:174

6. Gryfino 7 9 239:239

7. Grudziądz 7 6 214:229

8. Sparta 8 6 248:264

9. SMS I Kwidzyn 7 6 228:249

10. Szczypiorniak 8 0 206:268

Kolejno: miejsce; klub; mecze; punkty; bramki;

m.partyga@gazetaolsztynska.pl