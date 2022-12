Gala WMZPN — reprezentanci powiatu iławskiego często wychodzili po główną nagrodę! [zdjęcia, lista nagrodzonych]

W piątek w Mrągowie odbyła się tradycyjna Gala Piłkarska organizowana przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej. Rozdano wiele nagród za kończący się 2022 rok.

Łącznie wręczono 20 statuetek. Wybrano postacie roku we wszystkich ligach naszego województwa, a także m.in. najlepszego sędziego, bramkę roku czy sponsora roku. Głosowali kibice, kluby oraz kapituła WMZPN.

powiatu iławskiego:

Sponsor roku: Amex-Bączek, Marketing roku: Constract Lubawa, Młodzieżowiec roku: Kacper Sendlewski (Constract Lubawa), Drużyna roku: Constract Lubawa, Trener roku: Damian Jarzembowski (GKS Wikielec), Piłkarz roku: Jakub Tecław (Stomil Olsztyn — iławianin).

"Bez nich nie byłbym w tym miejscu,

w którym jestem"

Mrągowo kolejny raz stało się piłkarską stolicą województwa. To właśnie w tej urokliwej mazurskiej miejscowości odbyła się V Gala Piłkarska organizowana przez regionalny związek piłki nożnej. Poznaliśmy najlepszych za kończący się rok w 20 kategoriach!

— Część osób powie, że to był ciężki i trudny rok, a inni powiedzą, że to był rok pełen sukcesów — powiedział na rozpoczęcie gali Marek Łukiewski, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej.

— Tak to jest w naszym dużym gronie, bo zrzeszamy 170 klubów piłkarskich. Nie każdy może odnosić sukcesy. Stomil Olsztyn opuścił I ligę, ale teraz robi wszystko, żeby wrócić. Constract Lubawa natomiast przyzwyczaił nas do tego, że co roku walczy o mistrzostwo i Puchar Polski. Stomilanki dzielnie walczyły do ostatniego meczu o awans do Ekstraligi. Olimpia Elbląg przyzwyczaiła nas do solidnych występów w II lidze. Gratuluję wszystkim, którzy spisali się na medal. Klubom, które grają poniżej oczekiwań, życzę żeby w 2023 roku było lepiej. To duża wartość naszego środowiska, że potrafimy co roku się spotykać, zapominać o niesnaskach, integrować i pokazywać naszą siłę — dodał szef WMZPN.

Najwięcej emocji wzbudziły ostatnie cztery prezentowane kategorie. Drużyną roku drugi raz z rzędu została futsalowa ekipa Constractu Lubawa. W 2022 roku zespół trenera Dawida Grubalskiego zdobył brązowy medal mistrzostw Polski.

Akurat na ceremonii w Mrągowie szkoleniowiec nie mógł być, bo wraz z całą drużyną już w piątek udał się na wyjazdowe spotkanie Futsal Ekstraklasy z Clearexem Chorzów. Eskapada na Górny Śląsk była bardzo udana — Constract wygrał 9:2 i wciąż jest wiceliderem najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej.

Wracając do Gali WMZPN — dodatkowo Constract, reprezentant powiatu iławskiego, ma w swoich szeregach Kacpra Sendlewskiego, laureata w kat. Młodzieżowiec roku.

— Kacper grał wcześniej w tradycyjną odmianę futbolu, reprezentował m.in. barwy Polonii Warszawa czy Huraganu Morąg — mówi Dawid Grubalski, z którym rozmawiamy w niedzielę — dwa dni po gali, dzień po meczu w Chorzowie. A gdzie trener Constractu spędza niedzielę? Na młodzieżowym turnieju futsalu...

— Trzy lata temu przyszedł do nas, zmienił specjalizację na futsal. Kacper, który gra na pozycji piwota lub skrzydłowego, to także reprezentant Polski do lat 19. Nasz zawodnik był najlepszym napastnikiem i piłkarzem w ogóle tegorocznych mistrzostw Europy Under 19, na których zdobyliśmy brązowe medale — zauważa Grubalski, będący w kadrze młodzieżowej Polski trenerem-analitykiem.

Trenerem roku został Damian Jarzembowski z GKS-u Wikielec (a wywodzi się z... Constractu Lubawa). Klub nie zdołał utrzymać się w III lidze (gdyby Jarzembowski przyszedł szybciej, byłoby zapewne inaczej), ale obecnie robi wszystko, żeby powrócić ligę wyżej. GKS jest aktualnym liderem forBET IV ligi.

— Dziękuje wszystkim za głosy — powiedział po odebraniu statuetki Jarzembowski. — Dziękuje piłkarzom, bo dzięki nim osiągamy wyniki, dziękuje działaczom GKS-u, a także klubowi, z którego się wywodzę, czyli Constractowi Lubawa. Tam otrzymałem w pewnym momencie swoją szansę — wspomniał Trener Roku.

Piłkarką roku w 2022 roku została zawodniczka Kamila Osajkowska z KKP Stomilanki Olsztyn. To dzięki jej bardzo dobrej grze podopieczne Dariusza Maleszewskiego przewodzą w tabeli I ligi i zmierzają pewnie do Ekstraligi.

Piłkarzem roku został Jakub Tecław, pochodzący z Iławy (wychowanek GKS-u Wikielec) obrońca Stomilu Olsztyn. Kuba ma za sobą szczególnie bardzo dobrą rundę jesienną. W tegorocznych rozgrywkach II ligi zagrał w 19 spotkaniach w barwach Stomilu i strzelił 8 goli. Piłkarzowi w czerwcu 2023 roku kończy się kontrakt i kluby z wyższych lig wykazują zainteresowanie nim. Ostatnio przebywał na testach w Wiśle Płock.

— Rok temu galę oglądałem na żywo w domu, a teraz jestem tutaj z państwem — mówił po odebraniu nagrody Jakub Tecław. — To pokazuje, że warto mieć marzenia i ciężko pracować. Dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie głos. Dziękuję drużynie Stomilu Olsztyn, sztabowi szkoleniowemu oraz wszystkim, którzy przy tym klubie działają. Szczególe podziękowania dla mojej rodziny, bo bez nich nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem — mówi iławianin, który abecadła futbolu uczył się w Gminnym Klubie Sportowym w Wikielcu.

Zaczęło się od Borussii

GKS może być naprawdę ukontentowany po piątkowej gali, bo zwyciężył w jeszcze jednej ważnej kategorii: Sponsor Roku. Właściwie, to wygrał główny sponsor tego klubu, firma Amex-Bączek, która od lat wspiera lokalny sport, zwłaszcza piłkę nożną.

— To fakt, wspierając sport zwracamy uwagę na fakt, aby korzystało z tego przede wszystkim nasze lokalne społeczeństwo, z Iławy i okolic — mówi nam Krzysztof Bączek. — Już od około 25, może nawet 30 lat jesteśmy sponsorem drużyn piłkarskich: przez dziesięć lat Czarnych Rudzienice, kolejne 10 to Unia Susz, był także całkiem spory epizod w Jezioraku Iława, gdzie nasza nazwa weszła w nazwę klubu, a od trzech lat to GKS Wikielec — dodaje współzałożyciel i właściciel firmy.

No dobra, ale jak na to sponsorowanie piłki patrzą w rodzinnym domu na tatę i męża Krzysztofa?

— Muszę przyznać, że jest pełne zrozumienie i akceptacja, nie tylko w mojej najbliższej rodzinie, ale także uważam, że w naszej firmie — mówi Bączek. — Syn Karol sam jest fascynatem futbolu, grał w Osie Ząbrowo, której był także swego czasu sponsorem, więc wie, co czuję ja. Z kolei moja żona sama stała się wielką fanką piłki nożnej, a zadziało się tak za czasów gry naszego wspaniałego tria w Borussii Dortmund. Małżonka zaczęła oglądać ze mną te mecze, a potem stała się już prawdziwym kibicem m.in. Bundesligi— wspomina prezes i sponsor GKS-u Wikielec.

LAUREACI

Głosowali kibice, kluby oraz kapituła WMZPN. Suma punktów trzech grup dała następujące wyniki:

Postać roku klubów młodzieżowych: Rafał Sosnowski (Dynamit Ełk)

Postać roku B-klasy: Tomasz Marszałek (Perkun Orżyny)

Postać roku A-klasy: Rafał Bałdyga (Gwardia Bank Jurand Szczytno)

Postać roku Klasy Okręgowej: Artur Ignatowicz (MKS Jeziorany)

Postać roku forBET IV Ligi: Emilia Nowicka (Olimpia Olsztynek)

Autor najładniejszego zdjęcia: Laura Iwaszko

Bramka roku: Oliwier Skrzyński (Żuri Olsztyn)

Sponsor roku: Amex-Bączek

Samorząd roku: Gmina Ostróda

Marketing roku: Constract Lubawa

Wydarzenie roku: Cykl meczów charytatywnych drużyny Wielkich Serc

Najlepszy ligowiec: Patryk Kun (Raków Częstochowa)

Działacz roku: Marek Słowikowski (Rominta Gołdap)

Sędzia roku: Grzegorz Kujawa

Młodzieżowiec roku: Kacper Sendlewski (Constract Lubawa)

Młodzieżowa drużyna roku: SP 18 Mamy Talenty Olsztyn

Drużyna roku: Constract Lubawa

Trener roku: Damian Jarzembowski (GKS Wikielec)

Piłkarka roku: Kamila Osajkowska (Stomilanki Olsztyn)

Piłkarz roku: Jakub Tecław (Stomil Olsztyn)

