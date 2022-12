Szlachetna Paczka iławskich szczypiornistów. Szynaka Meble Jeziorak zagra dla pani Marianny

To właśnie dzisiaj nadarzy się szczypiornistom z Iławy ostatnia w tym roku szansa na zdobycz punktową. W sobotę w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Niepodległości 11b Szynaka Meble Jeziorak zagra ze Spartą Oborniki, początek o 18.00. To spotkanie, podobnie jak dwa ostatnie (wygrane) mecze z MKS-em Grudziądz i Sokołem Porcelana Lubiana Kościerzyna, również jest grane awansem, początkowo miało się odbyć w połowie lutego.

Po zwycięstwie z ostatniej kolejki, gdy to drużyna grającego trenera Kamila Kriegera pokonała na wyjeździe lidera (Sokół), który wcześniej tylko wygrywał, apetyty w iławskiej drużynie i wśród jej kibiców na pewno wzrosły. Biało-niebiescy chcą zakończyć ligowy rok wygraną i dopisaniem trzech punktów do swojego konta, ale także sprawić świąteczny prezent potrzebującej osobie.

— W tym roku postanowiliśmy dołączyć do Szlachetnej Paczki. Chcemy pomóc pani Mariannie i Wy drodzy kibice również możecie to zrobić — informuje Szynaka Meble Jeziorak w swoich social mediach.

Ale to nie wszystko. Akcja trwa także dzisiaj , podczas meczu i przed nim.

— Podczas meczu z SKF KPR Sparta Oborniki będzie można przynieść dary na zbiórkę, a każda osoba, która postanowi wesprzeć naszą akcję, wchodzi na mecz ZA DARMO.

Jakich artykułów potrzebujemy?

* Żywność

- Makaron, Cukier, Herbata, Owoce i Warzywa w puszkach

* Środki czystości

- Płyn do mycia naczyń, płyny czyszczące, szampon, płyn do płukania,

* Wyposażenie mieszkania

- Koc, ręczniki

* Odzież

- Sweter, piżama, getry (rozmiar L)

Dodatkowo podczas meczu będzie przeprowadzona zbiórka pieniędzy na zakup telefonu dla pani Marianny — dodaje Jeziorak.

I LIGA

1. Sokół 22 276:241

2. Gwardia** 15 196:171

3. Tytani* 15 212:204

4. Szynaka Meble 14 244:235

5. Usar ** 12 197:174

6. Gryfino* 9 239:239

7. Sparta* 6 222:230

8. Grudziądz* 6 214:229

9. SMS I* 6 228:249

10. Szczypiorniak* 0 181:237

* mecz mniej

** dwa mecze mniej

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl