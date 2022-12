Młodzi piłkarze zagrają w Turnieju Mikołajkowym o Puchar Burmistrza Iławy [szczegóły]

To niejako nawiązanie do historii i tradycji sprzed ponad 20 lat, kiedy to Jeziorak Iława wraz z rodzicami swoich młodych piłkarzy organizował Turnieje Mikołajkowe . Mecze rozgrywane były wówczas w sali sportowej szkoły podstawowej nr 5 przy ul. Wiejskiej.

Nowa odsłona tych rozgrywek będzie miała miejsce w najbliższą sobotę 10 grudnia, kiedy to w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Niepodległości 11b rozegrany zostanie Turniej Mikołajkowy O Puchar Burmistrza Iławy Dawida Kopaczewskiego. Początek zmagań o godzinie 9.00.

W rozgrywkach grać będą zespoły adeptów futbolu z rocznika 2013. Jeziorak, który wraz z Iławskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji organizuje turniej, zaprosił do udziału sześć klubów: Champions Kwidzyn, Elanę Toruń, Mławiankę Mława, Olimpię Elbląg, Spartę Brodnica i Stomil Olsztyn, Jeziorak wystawia dwa zespoły. Ekipy rywalizować będą w jednej grupie, każda z każdą.

Zapraszamy do odwiedzenia w najbliższą sobotę (10.12) hali miejskiej nad Małym Jeziorakiem, doping młodym piłkarzom na pewno się przyda. Poniżej terminarz rozgrywek.

PLAN GIER TURNIEJU MIKOŁAJKOWEGO

Iława 2022

9:00: Otwarcie turnieju

09:15: Jeziorak I Iława - Sparta Brodnica

09:30: Champions Kwidzyn - Jeziorak II Iława

09:45: Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg

10:00: Mławianka Mława - Elana Toruń

10:15: Jeziorak I Iława - Champions Kwidzyn

10:30: Stomil Olsztyn - Sparta Brodnica

10:45: Mławianka Mława - Jeziorak II Iława

11:00: Elana Toruń - Olimpia Elbląg

11:15: Jeziorak I Iława - Stomil Olsztyn

11:30: Mławianka Mława - Champions Kwidzyn

11:45: Elana Toruń - Sparta Brodnica

12:00: Olimpia Elbląg - Jeziorak II Iława

12:15: Jeziorak I Iława - Mławianka Mława

12:30: Elana Toruń - Stomil Olsztyn

12:45: Olimpia Elbląg - Champions Kwidzyn

13:00: Jeziorak II Iława - Sparta Brodnica

13:15: Jeziorak I Iława - Elana Toruń

13:30: Olimpia Elbląg - Mławianka Mława

13:45: Jeziorak II Iława - Stomil Olsztyn

14:00: Sparta Brodnica - Champions Kwidzyn

14:15: Jeziorak I Iława - Olimpia Elbląg

14:30: Jeziorak II Iława - Elana Toruń

14:45: Sparta Brodnica - Mławianka Mława

15:00: Champions Kwidzyn - Stomil Olsztyn

15:15: Jeziorak I Iława - Jeziorak II Iława

15:30: Sparta Brodnica - Olimpia Elbląg

15:45: Champions Kwidzyn - Elana Toruń

16:00: Stomil Olsztyn - Mławianka Mława

16:30: Zakończenie turnieju

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl