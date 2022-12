Szczypiorniści z Iławy ograli lidera w swojej twierdzy! Szynaka Meble Jeziorak wygrał z Sokołem po karnych

Szynaka Meble Jeziorak Iława — Sokół Porcelana Lubiana Kościerzyna 34:34 (13:17), 4:3 p.k.

SZYNAKA MEBLE JEZIORAK: Prorok, Dobrzański, Pająk, Dudek — Jaworski 8, Cichocki Karol 6, Załuski 4, Malinski 4, Krieger 3, Kondracki 2, Dembowski J. 2, Cichocki Kacper 2, Svanberg 2, Dembowski P. 1, Rasztęborski,

Drużyna z Iławy, niczym jezioro od którego bierze nazwę, faluje w ostatnim czasie. Po małej serii dwóch wyjazdowych porażek z rzędu, z Kospelem Gwardią Koszalin i Usarem Kwidzyn, teraz przyszły dwa zwycięstwa, oba odniesione na swoim terenie w hali nad Małym Jeziorakiem. Wygrane spotkania z MKS-em Grudziądz i Sokołem Porcelana Lubiana Kościerzyna, były rozgrywane awansem. Pierwotnie miało do nich dojść 17 grudnia (Sokół) oraz w ostatni weekend stycznia 2023 (MKS).

Te mecze są już jednak za zespołem grającego trenera Kamila Kriegera i co najważniejsze — Szynaka Meble Jeziorak zapisał po nich na swoje konto pięć punktów: trzy za wygraną z ekipą z Grudziądza i dwa za wiktorię z liderem (tak system punktuje w przypadku wygranej po karnych). Iławianie zajmują obecnie czwarte miejsce w tabeli I ligi, czyli całkiem nieźle, jak na absolutnego beniaminka tej klasy rozgrywkowej.

Teraz piszemy o wygranej nad Sokołem, o pierwszej porażce lidera w tym sezonie , jednak przez większość część meczu to goście przeważali, prawie przez całe spotkanie prowadząc dość wyraźnie w pojedynku z ekipą Kamila Kriegera. W niektórych momentach zespół z Kościerzyny miał na koncie nawet siedem bramek więcej niż Jeziorak (np. 16 minuta 1. połowy i rezultat 4:11, a po zmianie stron 14:21 w 36 minucie), wówczas nic nie zapowiadało happy endu dla iławian.

Gospodarze jednak nie poddali się, walcząc choćby o remis i punkt (w przypadku przegranych karnych). Tak się jednak nie stało — nie dość, że Szynaka Meble Jeziorak heroiczną postawą doprowadził w ostatniej minucie spotkania do remisu, to jeszcze wygrał w karnych! Goście pomylili się w drugiej serii, za to gospodarze byli bezbłędni i zwyciężyli.

— W mecz z liderem tabeli weszliśmy nerwowo, co w początkowej fazie spotkania skutkowało błędami zarówno w ataku, jak i w obronie — mówi Łukasz Dobrzański, bramkarz iławskiego zespołu, który na swoim sportowym koncie ma także grę w kadrze narodowej w plażowej odmianie piłki ręcznej.

— Po kilkunastu minutach trener naszej drużyny wziął czas, aby przede wszystkim „zresetować” głowy zawodników. Po powrocie na parkiet zespół prezentował się znacznie lepiej i podjął walkę z wyżej notowanym rywalem. Z optymizmem można było wyczekiwać drugiej połowy. Po wznowieniu gry ponownie pojawiły się jednak problemy ze skutecznością i przeciwnicy powiększyli swoją przewagę. Podobnie jak w pierwszej części spotkania, nasza gra poprawiła się po czasie wziętym przez trenera Kamila Kriegera, dzięki czemu udało się znacząco zniwelować straty — relacjonuje bramkarz Jezioraka.

— Gdy doszliśmy przeciwnika na dwie bramki, to wydawało nam się, że niestety do upragnionego zwycięstwa zabraknie nam czasu, jednak wola walki, spryt i umiejętności pozwoliły nam doprowadzić do karnych, w które weszliśmy podbudowani i przy wsparciu naszych kibiców przechyliliśmy szalę zwycięstwa na swoją korzyść, dzięki czemu twierdza Iława jest nadal niezdobyta, nawet przez czołowy zespół ligi. Miejmy nadzieję, że zostanie tak do końca sezonu — dodaje Łukasz Dobrzański.

Szansa na ostatnią zdobycz punktową w tym roku nadarzy się iławianom już w najbliższą sobotę (10 grudnia), kiedy to w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Niepodległości 11b Szynaka Meble Jeziorak zagra ze Spartą Oborniki, początek o 18.00. To spotkanie również jest grane awansem, początkowo miało się odbyć w połowie lutego.

I LIGA

1. Sokół 22 276:241

2. Gwardia** 15 196:171

3. Tytani* 15 212:204

4. Szynaka Meble 14 244:235

5. Usar ** 12 197:174

6. Gryfino* 9 239:239

7. Sparta* 6 222:230

8. Grudziądz* 6 214:229

9. SMS I* 6 228:249

10. Szczypiorniak* 0 181:237

* mecz mniej

** dwa mecze mniej

