Biegacze niosą dobro z Iławy do Kisielic. A wszystko dla podopiecznych domu dziecka [zdjęcia, wideo]

2019, 2021 i 2022. Wyrwa to 2020 i oczywiście związane z tym rokiem obostrzenia pandemiczne. Tylko wówczas nie można było przeprowadzić biegu charytatywnego "Dobro Wraca". Trzy edycje to już tradycja? Oby, bo cel tego wydarzenia jest bardzo szczytny.

Właśnie w 2019 środowisko iławskich biegaczy wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie wymyśliło i zorganizowało pierwszy bieg, którego zadaniem jest niesienie pomocy materialnej (ale także przy okazji na pewno wsparcia mentalnego) podopiecznym Domu dla Dzieci Powiatu Iławskiego. W inicjatywę tę chętnie włączyły się lokalne samorządy, przy jego organizacji pomaga mnóstwo osób dobrej woli i z własnej woli — "Dobro Wraca" wpisał się chyba na dłużej w kalendarz wydarzeń w powiecie iławskim.

Dzisiaj ma miejsce 3. edycja biegu, finał wydarzenia, jednak za nim do niego dojdzie, to trzeba włożyć sporo pracy, aby w ogóle go zorganizować. Pomysłodawcom/twórcom "Dobro Wraca" należą się brawa za determinację i chęć.

Trasa zawsze wiedzie znad Małego Jezioraka w Iławie do drzwi domu dziecka w Kisielicach i liczy ok. 28 km. Nie trzeba jednak pokonywać tego dystansu w całości, za każdym razem istnieje możliwość dołączenia do grupy w jednej z miejscowości, przez którą przebiega "Dobro..". Biegaczki i biegacze śmigają przez Iławę, Kamionkę, Ząbrowo, Gałdowo, Stary Folwark, Łęgowo. Meta usytuowana jest na ul. Szkolnej w Kisielicach.

Tu jednak w ogóle nie chodzi o wynik. Uczestnicy biegu, a w tym roku jest ich 170, pokonują wcale nie łatwą trasę (dzisiaj pod nogami mokro, ślisko, niebezpiecznie) tylko po to, aby zwrócić uwagę na potrzeby podopiecznych domów dziecka i jednocześnie dostarczyć im podarki.

— Bieg nie ma oficjalnego pomiaru czasu, liczy się uczestnictwo. Biegaczki i biegaczy, zamiast wpisowego na bieg, prosimy zawsze o przygotowanie podarunków dla dzieci z pieczy zastępczej, jest to okazja do podzielenia się dobrem, radością, stworzenia atmosfery zbliżających się świąt Bożego Narodzenia — mówi Joanna Mazurkiewicz z PCPR w Iławie.

— Impreza jest wyjątkowa, bo łączy aktywność fizyczną, czyli bieganie, z aktywnością serc naszych darczyńców. Zbiórka prezentów dla dzieci odbywała w piątek i sobotę, ale także można było przynosić podarunki na miejsce startu w niedzielę. Mile widziane są zawsze artykuły szkolne, higieniczne, różnego rodzaju bony podarunkowe, z których dzieci mogą skorzystać według własnego upodobania. Zapewniamy niezapomnianą atmosferę wspólnego, świątecznego spotkania na mecie — dodaje koordynatorka biegu z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Za uczestnictwo każdy ze sportowców otrzymuje pamiątkowy medal wykonany przez dzieci. Wkrótce więcej zdjęć (już z mety).

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl