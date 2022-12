PlusLiga w Iławie\\\ Indykpol AZS zmierzy się w sobotę ze sprawcą wielkiej niespodzianki

Siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn na zakończenie 12. kolejki zmagań PlusLigi ulegli w Iławie ekipie Ślepska Malow Suwałki 2:3. Choć akademicy z Kortowa mogli zamknąć spotkanie w czterech setach, to waleczna drużyna z Suwałk doprowadziła do decydującej partii i zwyciężyła po emocjonującej końcówce. Dla drużyny prowadzonej przez Javiera Webera była to 7 porażka w tym sezonie. W ligowej tabeli Indykpol AZS jest na 11. miejscu z dorobkiem 14 punktów .

Ostatnie konfrontacje nie są udane dla ekipy ze stolicy Warmii i Mazur – na 5 rozegranych meczów, tylko raz drużynie z Olsztyna udało się zwyciężyć.

Jakie są przyczyny słabszego okresu w zespole z Kortowa? – Nasza gra bardzo faluje – raz wygląda bardzo dobrze, aby po chwili wpaść w dołek, z którego nam ciężko wyjść. W kluczowych momentach tracimy kilka punktów, co przekłada się na przegranie seta i trudności z powrotem do dobrej gry. Staramy się cały czas nad tym pracować, ćwiczymy końcówki, lecz na razie to nie wystarcza. Jeśli ustabilizujemy naszą dyspozycję i będziemy kończyć decydujące akcje, to zaczniemy punktować. Widzę, jaki ten zespół ma potencjał i jak możemy się prezentować, pozostaje tylko kwestia utrzymania dobrej gry – przyznaje Bartłomiej Lipiński, przyjmujący Indykpolu AZS Olsztyn.

Szansą na odniesienie 6 zwycięstwa w tym sezonie będzie sobotnia, domowa konfrontacja z Cuprum Lubin (godz. 20:30). Zawodnicy prowadzeni przez Pawła Ruska mają taki sam bilans zwycięstw i porażek (5:7), lecz ich ostatnie spotkanie odbiło się szerokim echem. Cuprum jako jedyny zespół w tym sezonie, pokonał obecnego lidera rozgrywek – Jastrzębski Węgiel (3:1). MVP spotkania wybrano rozgrywającego Grzegorza Pająka, a najwięcej punktów zdobyli: Paweł Pietraszko (16), Florian Krage (12) oraz Remigiusz Kapica (10). Oprócz wymienionej wcześniej trójki zawodników: Pająka, Pietraszko i Kapicy, w składzie Miedziowych znajdziemy jeszcze czwartego siatkarza, który w przeszłości reprezentował barwy Indykpolu AZS Olsztyn: Wojciecha Ferensa.

W historii rozgrywek pod egidą PLS obie drużyny spotkały się 18 razy, a aż 13 zwycięstw odnieśli gospodarze sobotniego spotkania. W minionym sezonie akademicy z Kortowa dwukrotnie pokonali swoich rywali bez straty seta. Czy tak będzie i tym razem?

— Chciałbym, abyśmy zagrali taką siatkówkę, jaką prezentujemy na treningach. Jeśli będziemy dobrze zagrywali, przyjmowali i kończyli swoją pierwszą piłkę, to powinno być dobrze. Ten sezon pokazuje, że nie ma zespołów do których się jedzie i bez większego wysiłku zdobywa komplet punktów. Zrobimy wszystko, aby zdobyć trzy punkty, gdyż bardzo ich potrzebujemy – kończy Lipiński.

Początek spotkania w hali Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji o godz. 20:30. Bilety dostępne na indykpolazs.pl/bilety.

