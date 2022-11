Iławianin trafi do Ekstraklasy? Jakub Tecław był na testach w Wiśle Płock

23-letni obrońca ma za sobą bardzo udaną rundę jesienną sezonu 2022/23. Jakub Tecław to filar obrony Stomilu Olsztyn, niektórzy widzą w nim jednego z najlepszych środkowych defensorów w całej II lidze. Mowa o chłopaku, który gry w piłkę uczył się początkowo na małym asfaltowym boisku na osiedlu Lubawskim w Iławie i na piaskowym placu do gry, który znajdował się w miejscu obecnego Orlika w tej części miasta.

Wpływ na takie oceny ma nie tylko fakt dobrej gry Kuby w linii obrony, ale także skuteczności — wychowanek GKS-u Wikielec, który później grał jeszcze w FA Szamotuły, Jagiellonii Białystok, Warcie Poznań (w każdym z tych klubów Tecław grał w zespołach juniorskich), a następnie w Ruchu Wysokie Mazowieckie, zdobył dla Stomilu aż 8 goli w pierwszej części sezonu 2022/23, z czego 6 to efekt skutecznie wykonanych rzutów karnych (100% wykorzystanych "jedenastek" przez tego piłkarza).

Tak udana runda nie uszła uwadze Wisły Płock, która zajmuje obecnie 5. miejsce w tabeli naszej rodzimej ekstraklasy. Prowadzeni przez trenera Pavola Staňo "Nafciarze" zaprosili Jakuba Tecława na testy, aby sprawdzić jego ewentualną przydatność do zespołu.

Szymon Grabowski, w rozmowie z oficjalnym portalem klubu z Olsztyna ( — Możemy powiedzieć, że Jakub Tecław jest rzeczywiście testowany przez Wisłę. Będzie brał też udział w przyszłym tygodniu w treningach i meczach kontrolnych na obozie na Słowacji z tą ekstraklasową drużyną — powiedział trener Stomilu,, w rozmowie z oficjalnym portalem klubu z Olsztyna ( stomilolsztyn.com ), wywiad ukazał się 19 listopada.

— Myślę, że niewidomy by zauważył, że ten chłopak zasługuje na to, żeby się pokazać gdzieś wyżej . Super, że jest to zespół ekstraklasowy. A co będzie dalej? Czas przyniesie odpowiedź — dodał wówczas szkoleniowiec.

Słowacji, gdzie Wisła rozegrała trzy test-mecze. — W mijającym tygodniu Nafciarze rozegrali trzy mecze kontrolne z drużynami słowackiej Fortuna Ligi. We wtorek ulegli zespołowi MSK Zilina 0:4, w środę zremisowali 4:4 z Tatranem Lipovsky Mikulas, a w piątek pokonali FK Železiarne Podbrezová 3:1 — informuje oficjalny portal płockiego klubu (w Krakowie sparing z miejscową Garbarnią, gospodarze wygrali 2:1. Kuba już wrócił ze sparingowego tournée ze, gdzie Wisła rozegrała trzy test-mecze. — W mijającym tygodniu Nafciarze rozegrali trzy mecze kontrolne z drużynami słowackiej. We wtorek ulegli zespołowi0:4, w środę zremisowali 4:4 z, a w piątek pokonali3:1 — informuje oficjalny portal płockiego klubu ( wisla-plock.pl ). W drodze powrotnej Wisła zagrała jeszczesparing z miejscową, gospodarze wygrali 2:1.

— W meczu z MSK Zilina zagrałem 20 minut, z Tatranem byłem na boisku przez 90 minut, z FK Železiarne Podbrezová zagrałem przez ponad kwadrans, a w sparingu z Garbarnią przebywałem na placu gry przez całą pierwszą połowę. W żadnym z tych meczów nie wpisałem się na listę strzelców czy też asystentów — raportuje w rozmowie z nami środkowy defensor.

— Cieszy już sam fakt zaproszenia na testy do zespołu z Płocka, moja gra w rundzie jesiennej w barwach Stomilu musiała widocznie zwrócić uwagę sztabu szkoleniowego Wisły. Już jestem w domu i czekam na rozwój sytuacji i ewentualny kontakt ze strony tego klubu. Swoją grę w sparingach oceniam pozytywnie — dodaje Tecław.

2 stycznia 2023 Wisła wróci do treningów. Czy Tecław, któremu w czerwcu przyszłego roku kończy się kontrakt ze Stomilem, dostanie ponowne zaproszenie do Płocka? To już zapewne byłoby równoznaczne z transferem do tego klubu. Wówczas Kuba byłby pierwszym od czasów Remigiusza Sobocińskiego piłkarzem z Iławy, który zagrałby w ekstraklasie. Wychowanek Jezioraka był ostatnim zawodnikiem z tego miasta, który zagrał w najwyższej polskiej klasie rozgrywkowej.

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl