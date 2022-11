Szczypiorniści z Iławy z kompletem punktów. O zwycięstwo z MKS-em Grudziądz nie było łatwo

Szynaka Meble Jeziorak Iława — MKS Grudziądz 34:32 (15:16)

JEZIORAK: Pająk, Dudek, Dobrzański, Prorok — Cichocki Karol 12, Dembowski J. 4, Cichocki Kacper 4, Kondracki 3, Załuski 3, Dembowski P. 3, Svanberg 2, Jaworski 2, Krieger 1, Malinski, Minder, Rasztęborski,

Kospel Gwardia Koszalin i Usar Kwidzyn — na tych ekipach zespół z Iławy nie ugrał nic w ostatnich dwóch kolejkach I ligi. Z wyjazdów nie udało się przywieźć punktów, trzeba ich było szukać w domowym starciu ze spadkowiczem z Ligi Centralnej, MKS-em Grudziądz. Goście przed sobotnim spotkaniem zajmowali ósme miejsce, Jeziorak był piąty. Był to mecz grany awansem z 10 kolejki (28-29 stycznia 2023), do tego nastąpiła zmiana gospodarza (według pierwotnego terminarza spotkanie miało zostać rozegrane w Grudziądzu).

Ekipa grającego trenera Kamila Kriegera miała świadomość, że przyjdzie jej rywalizować z wymagającym przeciwnikiem, co zresztą pokazała już pierwsza połowa — schodząc na przerwę MKS prowadził jedną bramką. Ta część meczu była bardzo wyrównana, dość powiedzieć, że żaden z zespołów nie wypracował sobie w jej trakcie większej przewagi, niż dwie bramki.

Początek drugiej połowy wcale nie zapowiadał wygranej gospodarzy. Grudziądzanie powiększyli różnicę bramkową: początkowo do 3 trafień, a w pewnym momencie do 4 (18:22 w 37 minucie pojedynku). Szynaka Meble Jeziorak potrafił jednak odwrócić losy tego meczu. Na piętnaście minut przed końcową syreną wyrównał (26:26), ale potem znowu zaczęła się walka bramka za bramkę. Ostatnie słowo należało do zespołu Kamila Kriegera, który prowadzenia z 52 minuty nie oddał już do końca, zwyciężając ostatecznie 34:32.

Za tydzień (niedziela 4 grudnia) iławianie zagrają kolejne spotkanie na swoim terenie. Szynaka Meble Jeziorak podejmie lidera I ligi, Sokoła Porcelana Lubiana Kościerzyna, który w tym sezonie — póki co — tylko wygrywa (7 zwycięstw). Początek spotkania o godzinie 17.00.

