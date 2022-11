Setna edycja parkrunu w Iławie

Po raz setny nad Małym Jeziorakiem spotkali się uczestnicy parkrunu. O 9 rano w sobotę (26 listopada) około 170 uczestników ruszyło w 5-kilometrową trasę wokół jeziora, jak zwykle wyruszając z parkingu między basenem a lodowiskiem. To, co było tego poranka niezwykłe, to nastroje. W końcu setna edycja wydarzenia nie zdarza się codziennie!Edyta Kocyła-Pawłowska