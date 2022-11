Łukasz Suchocki wraca do Jezioraka Iława! Sprawdź, w jakiej roli

Odchodzą, ale często wracają. Wychowankowie Jezioraka w większości, po uprzednim odejściu z iławskiego klubu, prędzej czy później ponownie zaczynają w nim kolejny etap swojej przygody z futbolem (choć oczywiście, nie wszyscy). Tak też jest z Łukaszem Suchockim, który nie będzie już prowadził grupy naborowej w GKS-ie Wikielec (dalej jednak będzie prowadził seniorską ekipę Ossy Biskupiec Pomorski). Dołącza za to do grona trenerów pracujących w akademii Jezioraka.

powraca na Sienkiewicza 1 — czytamy w informacji, którą przed chwilą podała — Wychowanek IKS Jeziorak Iława— czytamy w informacji, którą przed chwilą podała Akademia Iławskiego Klubu Sportowego w swoich social mediach.

— Miło nam poinformować, iż wychowanek naszego klubu, Łukasz Suchocki powraca do Jezioraka w roli trenera naszej Akademii. Licencjonowany trener UEFA A w swojej karierze zawodniczej występował w takich klubach, jak Stomil Olsztyn (1 liga), Olimpia Grudziądz (1 liga), Sokół Ostróda (2 liga), GKS Wikielec (3 liga). W roli trenera mogliśmy zobaczyć go w 3-ligowym GKS-ie Wikielec, gdzie również szkolił dzieci. Trener Suchocki to także nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie, gdzie prowadzi klasę sportową — zauważa Jeziorak. A my do tej klubowej wyliczanki Suchockiego-piłkarza dołożymy jeszcze Chojniczankę Chojnice (także wówczas i obecnie — I liga).

Łukasz Suchocki w akademii iławskiego klubu będzie prowadził grupę naborową (roczniki 2016/2017). — Już dziś gorąco zachęcamy do zapisów u koordynatora Akademii pod numerem telefonu 663 546 125 — dodaje w swoim komunikacie klub sportowy z ul. Sienkiewicza.

— Cieszę się, że wracam do swojego macierzystego klubu, na "stare śmieci". Nigdy z resztą nie powiedziałem, że nie wrócę jeszcze do Jezioraka. Nie popaliłem żadnych mostów w iławskim klubie, jestem szczęśliwy, że znowu mam biało-niebieskie barwy — mówi nam Łukasz Suchocki.

— Czekałem na propozycję i ta stała się faktem. Jednocześnie jedna przygoda się kończy, bo odchodzę z GKS-u Wikielec, gdzie też — przez rok — prowadziłem grupę naborową, a druga się właśnie zaczyna, w Jezioraku. Dalej jednak będę trenował występujących w klasie okręgowej piłkarzy Ossy. Nie ma konfliktu interesu w łączeniu funkcji trenera pierwszego zespołu klubu z Biskupca Pomorskiego z trenowaniem dzieci w Jezioraku — dodaje Suchocki.

Prawdopodobnie nie będzie to ostatni transfer trenerski dokonany przez Akademię Jezioraka w przerwie między rundami sezonu 2022/23.

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl