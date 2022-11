Przed Szynaka Meble Jeziorakiem mecz w Kwidzynie. Zespół z Iławy będzie miał wsparcie swoich kibiców

Szynaka Meble Jezioraka, także za naszym pośrednictwem. Akcja zakończyła się sukcesem, do Kwidzyna pojedzie jutro bus z fanami iławskiej drużyny. "Jedź z nami do Kwidzyna po trzy punkty!" — namawiali w tym tygodniu kibiców szczypiorniści, także za naszym pośrednictwem. Akcja zakończyła się sukcesem, do Kwidzyna pojedzie jutro bus z fanami iławskiej drużyny.

Sekcja piłki ręcznej w swoich social mediach podała już kilka cennych informacji dla swoich sympatyków.

— Wyjazd spod hali widowiskowo-sportowej w Iławie o godzinie 10:30. Po dotarciu na miejsce kierujemy się do sektora F, który przygotowany jest tylko dla nas. Ubieramy się w barwy klubowe, BIAŁA bądź NIEBIESKA koszulka — informuje Jeziorak.

Samo spotkanie rozpocznie się o godzinie 12.00. Będzie to pojedynek na szczycie I ligi, bowiem Usar to wicelider ligowej tabeli, a iławianie zajmują trzecie miejsce.

— Na papierze to my jesteśmy faworytem tego spotkania — mówi Dominik Boryń, trener zespołu z Kwidzyna. — Mieliśmy teraz długą przerwę od rozgrywek ligowych, więc w tym okresie skupiliśmy się bardziej nad motoryką i przygotowaniem fizycznym, poza tym doskonalimy cały czas nasze elementy taktyczne, które będziemy chcieli realizować w meczu z Jeziorakiem — dodaje szkoleniowiec.

— Największym zagrożeniem w zespole gości jest na pewno Karol Cichocki, ale piłka ręczna to sport drużynowy i Iława ma w swoich szeregach solidnych zawodników na każdej pozycji. Na papierze to my jesteśmy faworytem tego spotkania, ale wiadomo, że liga jest wyrównana i każdy może wygrać z każdym — zauważa Boryń.

— Do meczu z Usarem podchodzę tak jak do każdego innego, lecz nie ukrywam, że ze względu na rozgrywanie spotkania w Kwidzynie będzie to dla mnie dodatkowa motywacja, aby się pokazać z jak najlepszej strony — to z kolei słowa rozgrywającego Szynaka Meble Jezioraka Patryka Dembowskiego, byłego zawodnika Usara, który zresztą mieszka w Kwidzynie.

— Usar ma bardzo doświadczonych zawodników i zajmuje miejsce w czołówce tabeli, lecz uważam, że ten mecz nie ma faworyta i będzie rozstrzygać się w ostatnich minutach spotkania. My jako Jeziorak Iława walczymy o to, aby z meczu na mecz prezentować się jeszcze lepiej niż dotychczas, a miejsce pod koniec ligi przy spełnieniu tych założeń powinno nas wszystkich mile zaskoczyć — dodaje jeden z braci bliźniaków Dembowskich grających w zespole z Iławy (jest jeszcze Jan).

Przypominamy: początek niedzielnego meczu Usar Kwidzyn — Szynaka Meble Jeziorak Iława o godz. 12.00.

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl