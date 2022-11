5 zwycięstw z rzędu! Frednowy pokazały, jak się kończy rundę [krajobraz po piłkarskim weekendzie, wyniki, tabele]

Statystyka z ostatnich meczów ligowych zespołu trenera Piotra Dymowskiego budzi duży szacunek. Drużyna z gminy Iława, po ostrym przetrzepaniu przez Orła w 8. kolejce, dostała niezłego kopa.

Pięć spotkań, same wygrane, 25 bramek zdobytych i 10 straconych . Nie ma co, we Frednowych lubią radosny futbol! I aż szkoda (zwłaszcza dla tej ekipy), że runda jesienna sezonu 2022/23 już się zakończyła.

Tydzień wcześniej rozgrywki ligowe w 2022 roku skończyły zespoły grające w B klasie. Teraz piłkarzy z tych lig czeka długa przerwa od walki o punkty. W najbliższy weekend (12-13.11) ostatnią serię I rundy rozegrają zespoły z IV ligi i klasy okręgowej. Wkrótce zapowiemy te spotkania, ale wcześniej publikujemy piłkarski krajobraz po ostatniej ligowej serii (5-6 listopada). Zespoły z powiatu iławskiego mają pogrubioną nazwę w tabelach.

IV LIGA

• Rominta Gołdap — Jeziorak Iława 0:4 (0:2)

0:1 - Kochalski (13), 0:2 - Górski (28), 0:3 - Imamoto (65), 0:4 - (82 sam.)

• GKS Wikielec — Motor Lubawa 2:0 (0:0)

1:0 - Klimek (72), 2:0 - Kentaro (85)

POZOSTAŁE WYNIKI 14 KOLEJKI:

• Polonia Iłowo — Granica Kętrzyn 0:2 (0:0)

0:1 - Spirydon (68), 0:2 - Policha (76)

• Polonia Lidzbark Warmiński — DKS Dobre Miasto 0:0

• Tęcza Biskupiec — Mrągowia Mrągowo 3:3 (0:3)

0:1 - Skonieczka (10), 0:2 - Glinka (16), 0:3 - Skonieczka (30), 1:3 - Gołębiowski (74), 2:3 - Strzelec (76), 3:3 - Burzyński (87)



• Znicz Biała Piska — Huragan Morąg 5:1 (2:1)

1:0 - Sylwisty (9), 1:1 - Błaut (41), 2:1, 3:1 - Krzyś (45, 53), 4:1 - Skyba (81), 5:1 - Romachów (82)

• Mamry Giżycko — Olimpia Olsztynek 1:0 (0:0)

1:0 - Drażba (73)



• Pisa Barczewo — Olimpia II Elbląg 2:4 (1:1)

1:0 - Kierstan (5), 1:1 - Kozera (32), 1:2 - Kottlenga (60), 2:2 - Trznadel (66), 2:3 - Kozera (75), 2:4 - Kordykiewicz (89 k)

PO 14 KOLEJKACH

1. Wikielec 35 40:11

2. Jeziorak 29 41:20

3. Polonia 28 43:19

4. Znicz 27 33:19

5. Mamry 25 32:25

6. Granica 25 27:16

7. Mrągowia 25 40:29

8. Tęcza 23 30:29

9. Olimpia II 22 41:27

10. Rominta 16 20:38

11. Motor 14 22:33

12. Olimpia 13 15:33

13. Polonia 13 18:42

14. Dobre Miasto 11 25:34

15. Huragan 10 19:41

16. Pisa 5 17:47

KLASA OKRĘGOWA (gr. 2)

• Unia Susz - Zatoka Braniewo 1:4 (0:1)

0:1 - Prochna (8), 1:1 - Luliński (60), 1:2 - Zakrzewski (69 samob.), 1:3 - Szpakowski (70), 1:4 - Wojtkiewicz (84)

• Iskra Narzym - Constract Lubawa 1:3 (0:2)

0:1, 0:2 - Okuniewski (8, 35), 1:2 - Arczewski (77), 1:3 - Sobolewski (81); czerwona kartka: Arczewski (83 Iskra)

• Polonia Pasłęk - Czarni Rudzienice 6:1 (3:1)

1:0 - Falkowski (3 samob.), 1:1 - Płoski (8), 2:1 - Lenart (9), 3:1 - Wieliczko (45), 4:1 - Lenart (71), 5:1 - Kuczkowski (80), 6:1 - Lenart (81)

W grupie 2 doszło do meczu na szczycie, bo Iskra Narzym podjęła Constract Lubawa - po 13 kolejkach oba zespoły miały po 32 punkty. Po zaciętym pojedynku goście wygrali 3:1.

- Zasłużone zwycięstwo Lubawy - ocenia Bartosz Szczęsny, trener Iskry. - W pierwszej połowie nastawiliśmy się na grę z kontry, ale to rywal był skuteczniejszy. Po przerwie po strzale Dawida Arczewskiego zdobyliśmy kontaktowego gola. Niestety, sześć minut później ten sam zawodnik ujrzał czerwony kartonik za faul i musieliśmy kończyć mecz w dziesiątkę - dodaje szkoleniowiec.



Nie spuszcza z tonu Zatoka Braniewo - podopieczni trenera Daniela Koguta, mimo iż zagrali w młodzieżowym składzie, wysoko wygrali na wyjeździe z Unią Susz.

W spotkaniu Polonia Pasłęk - Czarni Rudzienice (6:1) trzy bramki dla zwycięzców zdobył Radosław Lenart.

POZOSTAŁE WYNIKI 14 KOLEJKI:

• Drwęca Nowe Miasto Lubawskie - Delfin Rybno 1:4 (0:2)

0:1 - Ossowski (26), 0:2 - Kwaśniewski (44), 0:3 - Sztejka (47), 1:3 - Rochewicz (49), 1:4 - Orzechowski (66)

• Barkas Tolkmicko - Błękitni Orneta 3:0 (1:0)

1:0 - Szymanowski (18), 2:0 - Mróz (83), 3:0 - Ratajczyk (90)

• Naki Olsztyn - Ossa Biskupiec Pomorski 5:2 (2:2)

1:0 - Samoraj (2), 2:0 - Fronczak (5), 2:1 - Foj (19), 2:2 - Otremba (38), 3:2 - Kowalski (64), 4:2, 5:2 - Milewski (75, 88)

• Kormoran Zwierzewo - Radomniak Radomno 2:2 (1:0)

1:0 - Wojtyło (40), 1:1 - P. Górzyński (52), 2:1 - Sokołowski (63 karny), 2:2 - Bartnicki (74)

• Płomień Turznica - Start Nidzica 1:3 (0:1)

0:1 - Tomaszewski (45), 0:2 - Jastrzębski (47), 1:2 - Sadowski (58), 1:3 - Kowalski (85)

PO 14 KOLEJKACH

1. Constract 35 50:21

2. Iskra 32 35:21

3. Zatoka 29 42:18

4. Polonia 26 42:25

5. Naki 25 53:27

6. Start 24 36:24

7. Ossa 22 29:22

8. Czarni 20 29:37

9. Unia 18 25:39

10. Barkas 17 24:23

11. Kormoran 14 28:40

12. Delfin 13 26:52

13. Płomień 13 31:35

14. Drwęca 13 28:48

15. Radomniak 11 31:49

16. Błękitni 7 19:47

A KLASA

Grupa 2

• Ewingi Zalewo — Piast Wilczęta 1:2

POZOSTAŁE WYNIKI 13 KOLEJKI:

• Pama Powodowo — Agat Jegłownik 2:0

• Jastrząb Ględy — Tęcza Miłomłyn 1:2

• Kormoran Bynowo — Pomowiec Gronowo Elbląskie 1:2

• Warmiak Łukta — Dąb Kadyny 2:1

• MKS Miłakowo — LKS Tyrowo 3:0

• Syrena Spomlek Młynary — Wałsza Pieniężno 0:3

PO 13 KOLEJKACH

1. Wałsza 29 48:23

2. Miłakowo 27 34:15

3. Dąb 25 38:27

4. Tęcza 24 33:16

5. Syrena 22 26:17

6. Pama 21 29:28

7. Agat 20 32:22

8. Ewingi 20 21:18

9. Pomowiec 18 31:27

10. Jastrząb 17 21:28

11. Piast 15 21:36

12. Tyrowo 10 22:33

13. Kormoran 7 15:26

14. Warmiak 3 7:62



Grupa 4

• Gmina Kozłowo — Avista Łążyn 5:0

• Osa Ząbrowo — Vel Dąbrówno 0:1

• Orzeł Ulnowo — Jordan Kazanice 4:1

• LZS Frednowy — Żak Jamielnik 5:1

• Grunwald Gierzwałd — Mały Jeziorak Iława 0:0

POZOSTAŁE WYNIKI 13 KOLEJKI:

• Wel Lidzbark Welski — KS Mroczno 2:0

• Orzeł Janowiec Kościelny — MKS Działdowo 1:2

PO 13 KOLEJKACH

1. Działdowo 34 58:14

2. Orzeł J. 31 50:11

3. Frednowy 28 46:40

4. Wel 23 24:14

5. Kozłowo 21 38:23

6. Mroczno 19 26:24

7. Osa 17 18:27

8. Avista 16 29:38

9. Orzeł U. 15 28:41

10. Jordan 13 20:35

11. Grunwald 13 15:25

12. Vel 13 20:44

13. Żak 12 18:33

14. Mały Jeziorak 8 12:33



zico, JK

m.partyga@gazetaolsztynska.pl