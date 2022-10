Od 3:0 do 3:4(!) i nowy lider w B klasie. Sprawdzamy krajobraz po piłkarskim weekendzie

Poniżej krajobraz po piłkarskim weekendzie. Zespoły z powiatu iławskiego mają w tabelach pogrubioną nazwę.

IV LIGA

• Mamry Giżycko — GKS Wikielec 0:0

• Jeziorak Iława — Polonia Lidzbark Warmiński 1:3 (1:1)

1:0 — Kruczkowski (4), 1:1 — Bach (26), 1:2 — Bogdański (55), 1:3 — Sobolewski (76)



• Motor Lubawa — Tęcza Biskupiec 2:3 (0:2)

0:1 — Gołębiowski (23), 0:2 — Tomczuk (29), 1:2 — Szymański (72), 2:2 — Goździejewski (82), 2:3 — Podgórski (90)



W Giżycku doszło do pojedynku dwóch spadkowiczów, bowiem Mamry zagrały z liderem z Wikielca. Fani, którzy wybrali się na stadion, wrócili do domu rozczarowani, bo nie obejrzeli żadnego gola. Mamry — grające ostatnio w kratkę — mogą być jednak zadowolone z urwania punktów GKS-owi.

Do najciekawszego meczu doszło w Iławie, gdzie Jeziorak grał z Polonią Lidzbark Warmiński. Doszło do rywalizacji trenerów, którzy jeszcze niedawno grali razem w jednej drużynie. Daniel Madej i Wojciech Figurski przez długie lata stanowili o sile Jezioraka. Obecnie „Figur” trenuje Polonię i przed spotkaniem miał obawy, czy aby nie pomyli szatni i nie wejdzie do tej dla gospodarzy. Nie pomylił się, a po meczu mógł chodzić z podniesioną głową, bo Polonia wygrała 3:1 w Iławie, chociaż początek spotkania nie przewidywał takiego zakończenia.

— Obejrzeliśmy dobre widowisko — ocenił po spotkaniu trener Figurski. — Oba zespoły wyglądały solidnie pod względem motorycznym. Szybko straciliśmy gola, ale nie zwiesiliśmy głów. Kluczowa sytuacja meczu to ta, w której sędzia nie uznał gola na 2:0 . To nie była sytuacja zero-jedynkowa, jeden sędzia uzna bramkę, drugi odgwiżdże faul. Byłem za daleko, żeby to ocenić. W drugiej połowie Jeziorak nam już nie zagroził, a my strzeliliśmy dwa gole — dodał trener Polonii.

— Gratuluję Wojtkowi wygranej, ale czy to było zasłużone zwycięstwo? Nie sądzę — odpowiedział Daniel Madej, trener Jezioraka. — Jeżeli ja dostaję żółtą kartkę na ławce, to pan sędzia powinien dostać czerwoną za sędziowanie. Nasz zawodnik wygrywa pojedynek w polu karnym, a rywal przewraca się i krzyczy „ała”, więc arbiter odgwizduje faul. Potem wielokrotnie odgwizdywał faule na „ała”. Słabe zawody sędziego. Szkoda tego meczu, bo daliśmy wyrównać Polonii po głupim błędzie i zaczęła się nerwówka — ocenił szkoleniowiec Jezioraka.

Tęcza Biskupiec po słabym początku teraz powoli pnie się w górę ligowej tabeli — podopieczni Wojciecha Jałoszewskiego zanotowali piątą wygraną z rzędu. Tym razem na wyjeździe wygrali 3:2 właśnie z reprezentantem powiatu iławskiego, czyli z Motorem. Prowadzili już w Lubawie 2:0, gospodarze zdołali doprowadzić do remisu, ale bramkę na wagę trzech punktów w ostatniej minucie strzelił Adrian Podgórski.

POZOSTAŁE WYNIKI 11 KOLEJKI:

• Olimpia Olsztynek — Rominta Gołdap 1:0 (0:0)

• Pisa Barczewo - Znicz Biała Piska 0:3 (0:2)

• Huragan Morąg — Granica Kętrzyn 0:3 (0:2)

• Mrągowia Mrągowo — DKS Dobre Miasto 6:2 (3:0)

• Olimpia II Elbląg — Polonia Iłowo 6:1 (3:0)

PO 11 KOLEJKACH

1. Wikielec 26 31:8

2. Polonia LW. 24 39:15

3. Jeziorak 23 31:19

4. Mrągowia 21 33:20

5. Znicz 20 26:17

6. Tęcza 19 24:19

7. Mamry 19 25:21

8. Granica 16 19:14

9. Motor 13 18:26

10. Olimpia II 13 27:25

11. Olimpia O. 13 14-20

12. Polonia Ił. 10 14:34

13. DKS 10 24:30

14. Huragan 10 16:31

15. Rominta 10 14:31

16. Pisa 5 13:38

KLASA OKRĘGOWA (gr. 2)

• Radomniak Radomno — Unia Susz 8:2 (5:0)

1:0 — Gociszewski (15), 2:0 — P. Górzyński (17), 3:0 — D. Górzyński (19), 4:0 — P. Górzyński (23), 5:0, 6:0 — R. Lewicki (45, 51), 6:1, 6:2 — Staniec (54, 63), 7:2 — R. Lewicki (72), 8:2 — Bartnicki (90)

• Constract Lubawa — Ossa Biskupiec Pom. 1:1 (0:0)

1:0 — Rykaczewski (56), 1:1 — Kasprowicz (67)

• Czarni Rudzienice — Płomień Turznica 2:0 (1:0)

1:0 — Rakowski (1), 2:0 — Wrzesiński (53),

Drugi remis zaliczył prowadzący w tabeli Constract Lubawa, który przed własną publicznością zremisował z Ossą. Gospodarze byli blisko sukcesu, ale przy stanie 1:0 opuściło ich szczęście, gdyż piłka po uderzeniu Szymona Licznerskiego trafiła w słupek.

Do największej niespodzianki doszło natomiast w Radomnie, gdzie podopieczni trenera Sławomira Mówińskiego zdemolowali Unię Susz.

Czarni Rudzienice, po wygranej w poprzedniej serii z Ossą, kontynuują zwycięski marsz. Tym razem drużyna trenera Jarosława Płoskiego pokonała na swoim terenie Płomień Turznica 2:0.

POZOSTAŁE WYNIKI 11 KOLEJKI:

• Polonia Pasłęk — Drwęca Nowe Miasto Lub. 4:2 (2:1)

• Kormoran Zwierzewo — Iskra Narzym 3:4 (1:1)

• Start Nidzica — Delfin Rybno 1:2 (0:2)

• Naki Olsztyn — Błękitni Orneta 1:3 (0:0)

• Zatoka Braniewo — Barkas Tolkmicko 4:0 (1:0)

PO 11 KOLEJKACH

1. Constract 29 43:17

2. Iskra 26 29:16

3. Zatoka 23 35:14

4. Polonia 19 34:23

5. Ossa 18 24:15

6. Start 17 30:22

7. Czarni 17 25:27

8. Naki 16 37:25

9. Unia 15 20:21

10. Barkas 14 21:17

11. Płomień 13 29:28

12. Kormoran 13 26:31

13. Delfin 10 21:40

14. Radomniak 9 27:44

15. Drwęca 7 18:43

16. Błękitni 4 14:40

A KLASA

Grupa 2

• Pomowiec Gronowo Elbląskie — Ewingi Zalewo 1:2

POZOSTAŁE WYNIKI 10 KOLEJKI:

• Piast Wilczęta — Syrena Spomlek Młynary 1:2

• LKS Tyrowo — Kormoran Bynowo 1:0

• Wałsza Pieniężno — Jastrząb Ględy 4:0

• Dąb Kadyny — Pama Powodowo 3:1

• Tęcza Miłomłyn — Agat Jegłownik 2:2

• MKS Miłakowo — Warmiak Łukta 6:0

PO 10 KOLEJKACH

1. Dąb 22 31:22

2. Miłakowo 21 24:11

3. Wałsza 20 33:21

4. Agat 19 30:15

5. Ewingi 18 16:12

6. Pama 17 26:22

7. Tęcza 17 24:13

8. Jastrząb 17 18:17

9. Syrena 16 20:11

10. Pomowiec 11 24:24

11. Piast 9 15:30

12. Tyrowo 7 17:26

13. Kormoran 4 10:18

14. Warmiak 0 4:50

Grupa 4

• LZS Avista Łążyn — Orzeł Ulnowo 10:2

• Orzeł Janowiec Kościelny — Osa Ząbrowo 6:0

• Jordan Kazanice — LZS Frednowy 3:4

• Żak Jamielnik — Mały Jeziorak Iława 2:1



W derbach powiatu iławskiego Avista Łążyn rozbiła Orła Ulnowo na swoim terenie aż 10:2! Kolejnej porażki doznał beniaminek rozgrywek, Mały Jeziorak Iława, który w niedzielę przegrał w Jamielniku. Przegrała także — i to wysoko — Osa Ząbrowo, którą lider z Janowca Kościelnego odprawił w podróż powrotną z bagażem sześciu goli.

Za to trzy kolejne punkty wywalczyli piłkarze LZS Frednowy. I to w jakich okolicznościach! Zespół trenera Piotra Dymowskiego po pierwszej połowie przegrywał już w Kazanicach 3:0, jednak po zmianie stron wziął się ostro do roboty i wygrał 3:4! To drugie zwycięstwo drużyny z Frednowych pod rząd, przypomnijmy, że w poprzedniej kolejce zespół z gminy Iława pokonał (także 4:3) ówczesnego lidera, MKS Działdowo.

źródło nagrania: LZS Frednowy



POZOSTAŁE WYNIKI 10 KOLEJKI:

• MKS Działdowo — Wel Lidzbark Welski 1:1

• Vel Dąbrówno — Grunwald Gierzwałd 2:2

• KS Mroczno — Gmina Kozłowo 4:2

PO 10 KOLEJKACH

1. Orzeł J. 28 44:6

2. Działdowo 25 47:13

3. Mroczno 19 24:18

4. Frednowy 19 29:36

5. Wel 17 18:11

6. Kozłowo 15 29:21

7. Avista 15 27:28

8. Osa 14 15:22

9. Jordan 13 17:24

10. Żak 12 16:22

11. Orzeł U. 9 22:34

12. Vel 7 17:35

13. Grunwald 6 11:24

14. Mały Jeziorak 3 9:31

B KLASA (gr. 3)

• Drewneks Sampława — Olimpia Kisielice 6:3

• Torpeda Rożental — Zamek Kurzętnik 3:1

• Agricola Mierki — Zamek Szymbark 2:1



Działo się w 9. kolejce grupy 3 B klasy — w meczu na szczycie Drewneks Sampława wygrał na swoim terenie z Olimpią Kisielice 6:3. A że dość niespodziewanej porażki doznał poprzedni lider, Zamek Szymbark, który poległ w wyjazdowym spotkaniu z Agricolą Mierki, to też Drewneks wskoczył na fotel lider.

1, 2, 3 — Sampława, Szymbark, Kisielice... Choć do końca sezonu jeszcze mnóstwo meczów, to zdaje się, że losy awansu do A klasy rozstrzygną się w rywalizacji zespołów z powiatu iławskiego.

POZOSTAŁE WYNIKI 9 KOLEJKI:

• Wicher Gwiździny — Orzyc Janowo 2:2

• Leśnik Nowe Ramuki — Mewa Smykowo 2:1

• Iskra Smykówko — Wel AT4B Bratian 8:0

PO 9 KOLEJKACH

1. Drewneks 22 37:14

2. Zamek Sz. 21 37:10

3. Olimpia 20 35:16

4. Agricola 19 15:6

5. Orzyc 18 17:11

6. Leśnik 15 25:21

7. Iskra 9 20:26

8. Wicher 9 15:24

9. Zamek K. 9 16:28

10. Torpeda 8 17:24

11. Mewa 4 20:29

12. Wel 0 7:52

zico, EM, JK,

m.partyga@gazetaolsztynska.pl