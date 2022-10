W Iławie odbył się Dzień Seniora [ZOBACZ ZDJĘCIA]

W kinoteatrze "Pasja" 12 października odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Seniora. Oprócz mieszkańców m.in. zrzeszonych w senioralnych stowarzyszeniach i przedstawicieli władz miasta, gościem tego dnia był ambasador zdrowego życia po 60. Marek Plich. I to właśnie on wręczył burmistrzowi Iławy Dawidowi Kopaczewskiemu dwa certyfikaty. Pierwszy wiąże się z przystąpieniem Iławy do programu Gmina Przyjazna Seniorom, a drugi - z kampanią "Stop manipulacji - nie daj się oszukać!".

Burmistrz podkreślał, że seniorzy są bardzo ważną grupą społeczną. Przypomniał także, że z wszelkimi problemami można się zwracać do jego pełnomocniczki ds. osób starszych i niepełnosprawnych, czyli Moniki Kowalskiej-Kastrau. Dodał także, że to m.in. z myślą o seniorach stworzony został tzw. mobilny urzędnik, a także dostosowano do potrzeb seniorów zatoczki autobusowe przy przychodni "Rodzina". Podkreślał też, że nadal można składać wnioski o Kartę Seniora, dzięki której jej posiadacz może otrzymać zniżki, a na scenie takie karty wręczono dwóm parom: państwu Madej i państwu Kępczyńskim. Dyplomy odebrali także przedstawiciele firm i instytucji, działających w programie Karty Seniora.

Następnie zgromadzeni obejrzeli prezentację o bezpieczeństwie seniorów.



Spotkanie zakończyło się wspólnymi śpiewami. Przy wyjściu wręczano laurki przygotowane specjalnie dla seniorów przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 3.

Przyszedł czas na część rozrywkową. Wystąpił chór "Integracja" śpiewający przy Domu Kultury Polanka oraz zespół Bill. Oprawę literacką zapewnił Uniwersytet III Wieku.

