Zlot osób głuchych odbył się w Iławie. Przyjechało 200 osób [ZDJĘCIA]

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z weekendowego zlotu osób głuchych. Do Iławy zjechało ponad 200 osób niesłyszących i słabosłyszących. Wydarzenie zorganizowano z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych, święta obchodzone corocznie w ostatnią niedzielę września. Ustanowione zostało w 1958 roku przez Światową Federację Głuchych, wieńczące przedłużony później do pełnego tygodnia Międzynarodowy Tydzień Głuchych, honorujący powstanie organizacji we wrześniu 1951 roku.

To pierwsze tego typu wydarzenie organizowane w Iławie. – Byli to reprezentanci poszczególnych województw oraz Polskiego Związku Głuchych – mówi Anna Balińska, główna organizatorka.

Podczas zlotu zorganizowano spacery z przewodnikiem, rejs statkiem Ilavia oraz konferencję w Kinoteatrze „Pasja”. W czasie wolnym uczestnicy zlotu mogli także na przykład wziąć udział w grze miejskiej. W czasie całego zlotu pomagali im wolontariusze.

eka