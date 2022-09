Było ich pięciu. Żaden nie zapiął pasów, a do tego kierowca miał amfetaminę

Dziewiętnastolatek miał przy sobie narkotyki, kiedy został zatrzymany przez policjantów kierując oplem. Nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa, ani on, ani jego pasażerowie.

W środę (29 września) policjanci podczas patrolu zauważyli jadącego opla.

Funkcjonariusze postanowili zatrzymać go do kontroli drogowej, gdyż kierowca nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. W trakcie dalszych czynności okazało się, że również jego czterej pasażerowie o tym zapomnieli.

W związku z powyższym funkcjonariusze ukarali całą piątkę mandatami za popełnione wykroczenie, a kierowca dodatkowo otrzymał kolejny mandat za przewożenie pasażerów, którzy nie zapięli pasów bezpieczeństwa. Jak się okazało, to nie było jedyne przewinienie 19–latka jeżdżącego oplem. Młody mieszkaniec gminy Kisielice nie posiadał uprawnień do kierowania samochodem, za to posiadał przy sobie zawiniątko z białym proszkiem.

Badanie narkotestem wskazało, że jest to amfetamina. W związku z powyższym od mężczyzny została również pobrana krew do badania.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii za samo posiadanie narkotyków przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności.