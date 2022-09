Żeglarka z Iławy mistrzynią Polski klasy ILCA 6! Wiktoria Gołębiowska powtórzyła sukces z 2019 roku

Słabe warunki wiatrowe towarzyszyły zawodnikom od samego początku do końca regat. W klasie ILCA 6 i ILCA 7 komisji sędziowskiej udało się przeprowadzić zaledwie 4 wyścigi, w klasie 470 odbyło się pięć wyścigów. Szczęścia do wiatru nie mieli windsurferzy. Klasa iQFoil potrzebuje co najmniej 8 węzłów stabilnego wiatru, by deski wyposażone wmogły oderwać się znad wody. Takich warunków nie było ani przez moment. Polski Związek Żeglarski szuka teraz nowego terminu na rozegranie mistrzostw Polski.