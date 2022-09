Piękny debiut w I lidze! Szczypiorniści Jezioraka nie dali szans gospodarzom z Gryfina

KPR Gryfino — Jeziorak Iława 25:35 (11:20)

Debiut marzenie! Jeziorak, beniaminek I ligi, pojechał do Gryfina i pewnie zgarnął trzy punkty. Iławianie od początku meczu budowali przewagę, by na przerwę schodzić już przy 9-bramkowym prowadzeniu. Po zmianie stron iławianie nie roztrwonili zaliczki z pierwszej części pojedynku i trzymając cały czas rywali na dystans 9/10 bramek spokojnie dowieźli wygraną do końcowej syreny.

W 2. kolejce historycznego, bo pierwszego w historii iławskiej piłki ręcznej sezonu w pierwszoligowych realiach, od razu derby — do Iławy przyjeżdża Szczypiorniak z Olsztyna. Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę 2 października w hali widowiskowo-sportowej, start o 15.00 .

Ligowy debiut zaliczył dzisiaj także — w roli grającego trenera Jezioraka — Kamil Krieger. Niezwykle doświadczony zawodnik (reprezentował kluby superligowe, w tym Vive Kielce oraz MMTS Kwidzyn, na swoim koncie ma również występy w reprezentacji Polski) na dzień dobry na konto może zapisać wygraną.

zico

