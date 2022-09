Mundurowi z pow. iławskiego wywalczyli w Hiszpanii 3. miejsce! Były piłkarz Jezioraka MVP turnieju [zdjęcia]

>>> Na zaproszenie policjantów z miasta La Coruña w Hiszpanii oraz władz samorządowych regionu Galicja członkowie IPA Region Olsztyn udali się na XII Iberyjskie Mistrzostwa Sił Bezpieczeństwa w halowej odmianie piłki nożnej. W turnieju tym corocznie bierze udział 16. wyselekcjonowanych ekip reprezentujących służby mundurowe.

— Nasze umiejętności zostały dostrzeżone już wcześniej, w 2020 roku mieliśmy wziąć udział w tym turnieju, jednak pandemia koronawirusa nie pozwoliła nam zrealizować tych planów. Teraz z wielką przyjemnością dotarliśmy na te zawody — mówi Przemysław Smoliński, przewodniczący IPA Region Olsztyn.

Od razu wyjaśnijmy, czym jest IPA. To Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji (IPA właśnie), które jest największą organizacją skupiającą funkcjonariuszy i emerytów służb policyjnych z całego świata. Jej dewizą jest hasło w języku esperanto „Servo Per Amikeco”, czyli „Służyć Poprzez Przyjaźń” a celem m. in. tworzenie autentycznych więzów przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy zatrudnionymi w służbach policyjnych na całym świecie.

Wracając do hiszpańskiej La Corunii... — Na lotnisku po przylocie czekali na nas policjanci, którzy radiowozami zapewnili nam transport do hotelu. La Coruña to niemal 250-tysięczne miasto położone w północno-zachodniej Hiszpanii nad Oceanem Atlantyckim. Tam w pięknej hali rozegrany został turniej. Nasza ekipa w swojej grupie wygrała dwa mecze, dwa zremisowała i jeden przegrała. Bilans bramkowy na naszą korzyść to 16:7 — relacjonuje Smoliński.

— Dzięki dobrej postawie oraz zdobytym punktom awansowaliśmy do półfinału rozgrywek. W nim przez większą część meczu remisowaliśmy 1:1 z reprezentacją hiszpańskiej policji z Madrytu, jednak drobne kontuzje nie pozwoliły nam na pokazanie pełnej palety naszych możliwości, oszczędzaliśmy siły na ostatni mecz, przez co ulegliśmy rywalowi nieznacznie 1:3. Jak się potem okazało, ci policjanci wygrali całe mistrzostwa. My natomiast o 3. miejsce rozegraliśmy mecz z reprezentacją policjantów z Porto z Portugalii — mówi przewodniczący IPA Region Olsztyn.

Mundurowi z Polski wiedzieli, że będzie ich czekało ciężkie starcie, gdyż w fazie grupowej zremisowali z rodakami Cristiano Ronaldo czy Luisa Figo.

— Po raz kolejny okazało się jednak, że mecz o wszystko niesamowicie nas mobilizuje. To już taka nasza mała, turniejowa tradycja. W pojedynku, którego stawką były brązowe medale i najniższy stopień podium, pokazaliśmy moc oraz wielki charakter. Zdominowaliśmy przeciwników od początku, kontrolowaliśmy całe spotkanie i wygraliśmy 5:3. Na słowa uznania zasłużył cały nasz zespół, od najlepszego bramkarza turnieju Mateusza Leśniewskiego [niestety, dla golkiperów nie było indywidualnej nagrody — przyp. red], przez każdego z zawodników z osobna. Każdy wykonał swoją pracę wyśmienicie, dzięki temu przywieźliśmy do Polski puchar za „pudło”. Dodać jeszcze należy, że nasz zawodnik otrzymał indywidualne wyróżnienie, Bartek Dobroński został MVP całego turnieju! Mamy więc dwa puchary z jednego wyjazdu — zauważa Smoliński.

Puchary i nagrody indywidualne wręczali przedstawiciele urzędu miasta La Coruña, komendanci policji krajowej i lokalnej, szef IPA Galicja oraz sponsorzy.

— Poziom rozgrywek był niesamowicie wysoki, a warunki do gry rewelacyjne. Należy podziękować organizatorom za profesjonalne przygotowanie całego wydarzenia. Dzięki fantastycznej atmosferze czuliśmy się prawie jak w domu. Specjalne podziękowania za opiekę na miejscu kierujemy do Miguela z policji lokalnej. Okazało się, że świetnie mówi po polski, nauczył się naszego języka podczas studiów w Poznaniu. W domu rozmawia także po polsku, żona Polka nadal dba o jego lingwistyczną edukację. Dla nas był po prostu Michałem — wspomina przewodniczący IPA Region Olsztyn.

Wyjazd był bardzo intensywny, bo piłkarze ze służb bezpieczeństwa także mnóstwo zwiedzali, zarówno w Hiszpanii, jak i w Portugalii, do której z Galicji jest niedaleko. Do tego — pamiętali o 83. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej (w hali wywiesili specjalną flagę z odpowiednimi napisami), a także zamanifestowali wsparcie dla wyzwolenia Ukrainy od rosyjskiej agresji — mieli niebiesko-żółte elementy i flagę z napisem "No War".

— Pamiętaliśmy także o reklamowaniu Polski w Hiszpanii. Przekazaliśmy więc naszym przeciwnikom, organizatorom oraz sędziom gadżety i materiały o Warmii i Mazurach, regionu z którego pochodzimy — mówi szef wyprawy.

— Udział naszej drużyny w turnieju zależał przede wszystkim od wsparcia i pomocy naszych przyjaciół i sponsorów. Dziękujemy w tym miejscu także Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie za wspieranie naszych inicjatyw — dodaje na koniec Przemysław Smoliński.

SKŁAD IPA REGION OLSZTYN:

Mateusz Leśniewski (bramkarz) — Oddział Zewnętrzny w Działdowie Zakładu Karnego w Iławie, najlepszy bramkarz turnieju

Przemysław Smoliński — emeryt z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, kapitan drużyny

Krzysztof Pytlarczyk — emeryt z Komendy Powiatowej Policji w Braniewie

Marcin Trzeciak — KPP Iława

Dominik Siestrzewitowski — KPP Iława

Bartosz Dobroński — KWP Olsztyn, MVP turnieju

Daniel Komorowski — KPP Braniewo

Przemysław Buta — Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Andrzej Łochnicki — KPP Nidzica

Przemysław Szczepański — KPP Nidzica

Piotr Sokołowski — Posterunek Policji w Gietrzwałdzie

Jarosław Chodowiec — Zakład Karny w Iławie

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl