Jeziorak wydał oświadczenie w sprawie Wojewódzkiego Pucharu Polski

Oświadczenie

Z powodu zmiany wcześniejszych ustaleń, wycofujemy się z rozgrywek Okręgowego Pucharu Polski. Początkowo nasz klub został poinformowany przez osobę z KGiD o rozegraniu meczu ze Szczypiorniakiem Olsztyn, który miał odbyć się w Iławie. Zwycięzca spotkania miałby grać z czekającym zespołem Warmii Olsztyn. Po kilku dniach WMOZPR podjął jednak decyzję o rozpisaniu konkursu na organizację jednodniowego turnieju, który miałby odbyć się już w najbliższą środę 14.09.22 w Bartoszycach.

Dla naszego zespołu granie mecz po meczu, z krótką przerwą tak blisko ligi jest niedopuszczalne ze względu na wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia kontuzji. Ponadto naszym zdaniem nie można zachować ducha sportowej rywalizacji, kiedy dwie drużyny muszą w ciągu turnieju rozegrać mecz po meczu, a jedna drużyna ma czas na odpoczynek, bo gra pierwszy i trzeci mecz. Dodatkowo nie jesteśmy jeszcze klubem, w którym zawodnicy utrzymują się tylko z grania w piłkę ręczną. Każdy z nas pracuje i wyjazd we wczesnych godzinach porannych w środku tygodnia staje się niemożliwy.

Oficjalną informację o organizacji turnieju otrzymaliśmy rano 12.09.2022 roku. Proponowaliśmy, aby zmienić formę rozegrania meczów Pucharu i rozbić go na dwa osobne mecze, tak jak miało to być początkowo. Związek jednak nadal upiera się przy swoim postanowieniu. Mimo wielkiej chęci wzięcia udziału w Wojewódzkim Pucharze Polski powyższa sytuacja zmusiła nas do wycofania się z rozgrywek.

Łukasz Kamiński, Prezes Szynaka Meble Jeziorak Iława