Kolejni uczestnicy ruchu drogowego i wodnego zostali ukarani

Mimo licznych apeli do kierowców o zachowanie rozwagi i szczególnej ostrożności na drogach, w dalszym ciągu zdarzają się osoby, które nie stosują się do podstawowych zasad ruchu drogowego, wodnego czy przepisów prawa. Tak też stało się podczas minionej doby.

Pierwszego z kierujących zatrzymał w czwartek (31 sierpnia) kilka minut przed godziną 11:00 podczas czynności służbowych kierownik wydziału ruchu drogowego. Funkcjonariusz zauważył, że kierujący audi nie ma zapiętych pasów bezpieczeństwa i postanowił zatrzymać go do kontroli drogowej. Okazało się, że nie tylko nie miała pasów, ale 33–latek miał również zatrzymane prawo jazdy.

Tymczasem na jeziorze Jeziorak, kiedy to zerwał się mocny wiatr, doszło do kolizji żaglówek. Jak ustalili policjanci, 18–latka sterująca jedną z łodzi nie schowała w odpowiednim czasie żagli, co spowodowało, że uderzyła w drugą łódź. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, a 18–latka została ukarana mandatem.

Natomiast w gminie Lubawa 20–latek kierujący mazdą nie dostosował prędkości do warunków ruchu, w wyniku czego stracił panowanie nad autem i uderzył w ciągnik rolniczy, jadący z przeciwnego kierunku ruchu. Mężczyzna z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala, a za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem.

Kolejny nieodpowiedzialny kierujący został zatrzymany w Rodzonym. W trakcie czynności policjanci wylegitymowali mężczyznę, sprawdzili w policyjnych systemach oraz skontrolowali jego stan trzeźwości. Okazało się, że 23–latek kierował audi, nie posiadając do tego uprawnień.

oprac. eka / KPP Iława