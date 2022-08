Beza i Paweł wicemistrzami Europy

W ubiegły weekend w Słowenii odbyły się Mistrzostwa Europy USDDN.

Zawodnicy rywalizowali w trzydniowych zawodach, walcząc o tytuły mistrzowskie.startowali w konkurencji Freestyle Bonsai - przeznaczonej dla małych psów. Ostatecznie po zaciętej walce stanęli na drugim stopniu podium i tym samym zdobywając tytuł. Trzy dni rywalizacji w 30 stopniowym upale nie należały do najprostszych.Paweł podsumowuje: – Poruszanie się po polu i wyprowadzanie powtarzalnych, stabilnych rzutów było trudne, nie mówiąc już o ogromnym wysiłku dla psa. Robiliśmy wszystko, aby zapewnić komfort cieplny i nie doprowadzić do przegrzania, ale widać było, że Beza ma niższą łapalność i trudniej jej się skupić. Nie mniej jednak tytuł wicemistrzów Europy w pierwszym sezonie startów freestyle’owych to niesamowite wyróżnienie. Cieszymy się z tego, że mogliśmy brać udział w tych zawodach. Dodatkowo dostaliśmy nagrodę LyoDog Team Spirit Award, która była przyznawana poprzez głosy zawodników (zawodnicy nie mogli głosować na zespół ze swojego kraju). To, jakie emocje generuje Beza dookoła siebie, powoli staje się trudne do opanowania – dodaje Paweł.