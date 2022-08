Krajobraz po piłkarskim weekendzie. Sprawdzamy wyniki i tabele od IV ligi do B klasy

IV LIGA

Polonia Iłowo - Motor Lubawa 1:1 (1:1)

0:1 - Nawrocki (15), 1:1 - Wróblewski (35)

Granica Kętrzyn - GKS Wikielec 2:2 (0:2)

0:1 - Rosoliński (22), 0:2 - Kentaro (28), 1:2 - Spirydon (54), 2:2 - Zawalich (58)

Jeziorak Iława - Pisa Barczewo 4:1 (2:0)

1:0 - Bartkowski (7), 2:0 - Kota (33), 2:1 - Gorczyca (58), 3:1 - Kressin (83), 4:1 - Sagan (87)

POZOSTAŁE WYNIKI 4 KOLEJKI:

DKS Dobre Miasto - Olimpia II Elbląg 2:2 (0:0)

1:0 - Lubak (47), 1:1 - Kozera (55), 1:2 - Kordykiewicz (87), 2:2 - Chojnowski (90)

Mrągowia Mrągowo - Mamry Giżycko 0:3 (0:1)

0:1 - Drężek (11), 0:2 - Bucio (72), 0:3 - Waszczyn (90)

Polonia Lidzbark Warmiński - Rominta Gołdap 7:2 (3:1)

1:0 - Karłowicz (4), 2:0 - Gurov (13), 2:1 - Radzikowski (20), 3:1 - Gurov (28), 4:1 - Karłowicz (58), 4:2 - Dyniszuk (58), 5:2 - Dziemidowicz (66), 6:2 - Bogdański (70), 7:2 - Oleszko (75)

Huragan Morąg - Olimpia Olsztynek 2:3 (1:2)

0:1 - Wachowski (14), 0:2 - Wawrzyniak (24), 1:2 - Januszkiewicz (41), 2:2 - Stankiewicz (86 k), 2:3 - Kosiński (89)

Tęcza Biskupiec - Znicz Biała Piska 2:2 (2:0)

1:0 - Strzelec (34), 2:0 - Malanowski (37), 2:1 - Pietkiewicz (60), 2:2 - Krzyś (75)

PO 4 KOLEJKACH

1. Mamry 12 13:3

2. Polonia LW. 9 14:6

3. Znicz 8 12:7

4. Wikielec 7 8:4

5. Jeziorak 7 10:7

6. Polonia Ił. 7 9:7

7. Granica 6 8:6

8. Mrągowia 6 6:7

9. Motor 5 4:6

10. Pisa 4 6:10

11. Olimpia II 4 10:10

12. Dobre Miasto 4 8:9

13. Olimpia O. 4 6:8

14. Huragan 3 6:12

15. Tęcza 1 2:9

16. Rominta 1 5:16

KLASA OKRĘGOWA (gr. 2)

W grupie 2 rewelacyjnie spisuje się beniaminek Constract Lubawa. Podopieczni trenera Dawida Mederskiego do tej pory odnieśli komplet zwycięstw i są samodzielnym liderem tabeli. W 4. kolejce Constract na wyjeździe wysoko pokonał Drwęcę Nowe Miasto Lubawskie. Nie był to jednak tak łatwy mecz, jakby wskazywał na to wynik. Gospodarze grali jak równy z równym i z przebiegu gry na tak wysoką porażkę nie zasłużyli.

Prawdziwego pogromu nad Zalewem Wiślanym doznała natomiast Unia Susz, która przegrała w Tolkmicku aż 0:7. Trzy gole dla zwycięzców zdobył Tomasz Włodarczyk.

Jeden punkt z Braniewa w 4. serii przywieźli Czarni Rudzienice, a bramkę dla zespołu z gm. Iława zdobył Marcin Karczewski.

Drwęca Nowe Miasto Lub. - Constract Lubawa 1:4 (1:2)

0:1 - Banach (16), 1:1 - (29), 1:2 - Sobolewski (45), 1:3 - Szczepański (85 karny), 1:4 - Okuniewski (90)

Zatoka Braniewo - Czarni Rudzienice 1:1 (0:0)

1:0 - Szpakowski (66), 1:1 - Karczewski (69)

Barkas Tolkmicko - Unia Susz 7:0 (1:0)

1:0 - Górski (24), 2:0 - Popiołek (55), 3:0 - Włodarczyk (71 karny), 4:0 - Warsewicz (74), 5:0 - Górski (84), 6:0, 7:0 - Włodarczyk (85, 87)

POZOSTAŁE WYNIKI 4 KOLEJKI:

Start Nidzica - Radomniak Radomno 6:0 (3:0)

1:0, 2:0, 3:0 - Godlewski (13, 16, 40), 4:0 - Jastrzębowski (58), 5:0 - Stasiukiewicz (76), 6:0 - Jastrzębowski (85)

Naki Olsztyn - Kormoran Zwierzewo 2:3 (0:1)

0:1 - P. Śnieżawski (32), 1:1 - Zawadzki (51), 1:2 - T. Śnieżawski (69), 2:2 - Zawadzki (72 karny), 2:3 - P. Śnieżawski (82)

Błękitni Orneta - Polonia Pasłęk 3:4 (1:1)

1:0 - Kosobucki (17), 1:1 - Konczewski (45), 1:2 - Wieliczko (60), 1:3 - Lenart (72), 1:4 - Wieliczko (75), 2:4 - Kurywczak (85), 3:4 - Waraksa (90+4)



Ossa Biskupiec Pomorski - Płomień Turznica 2:0 (0:0)

1:0 - Wiśniewski (46), 2:0 - Komicz (82)

Delfin Rybno - Iskra Narzym 1:2 (0:0)

1:0 - Pieczkowski (45+1 samob.), 1:1, 1:2 - Arczewski (75, 84)

PO 4 KOLEJKACH

1. Constract 12 18:7

2. Ossa 10 13:1

3. Iskra 10 9:3

4. Start 8 15:5

5. Zatoka 7 13:6

6. Polonia 7 12:11

7. Naki 6 10:10

8. Płomień 6 9:10

9. Barkas 4 10:6

10. Drwęca 4 6:13

11. Unia 4 6:14

12. Delfin 3 8:12

13. Radomniak 3 11:19

14. Kormoran 3 6:18

15. Czarni 2 7:12

16. Błękitni 1 8:4



A KLASA (gr. 2)

Ewingi Zalewo — Kormoran Bynowo 2:0

POZOSTAŁE WYNIKI 3 KOLEJKI:

Dąb Kadyny — LKS Tyrowo 3:2

Syrena Spomlek Młynary — Tęcza Miłomłyn 2:0

Pama Powodowo — Jastrząb Ględy 2:0

Wałsza Pieniężno — Piast Wilczęta 1:2

Pomowiec Gronowo Elb. — MKS Miłakowo 0:2

Agat Jegłownik — Warmiak Łukta 5:0

PO 3 KOLEJKACH

1. Dąb 9 10:3

2. Agat 7 10:4

3. Pama 7 7:2

4. Tęcza 6 9:2

5. Syrena 6 7:3

6. Jastrząb 4 4:4

7. Wałsza 4 7:7

8. Miłakowo 4 5:6

9. Ewingi 4 3:3

10. Tyrowo 3 11:9

11. Pomowiec 3 7:10

12. Piast 3 5:11

13. Kormoran 0 2:6

14. Warmiak 0 3:20

A KLASA (gr. 4)

Żak Jamielnik — Orzeł Ulnowo 4:2

Grunwald Gierzwałd — LZS Frednowy 1:4

Jordan Kazanice — Avista Łążyn 3:4

Mały Jeziorak Iława — Osa Ząbrowo 1:3

POZOSTAŁE WYNIKI 3 KOLEJKI:

KS Mroczno — Orzeł Janowiec Kościelny 2:4

Gmina Kozłowo — Wel Lidzbark Welski 0:2

Vel Dąbrówno — MKS Działdowo 2:6

PO 3 KOLEJKACH

1. Działdowo 3 22:3

2. Orzeł 9 14:2

3. Kozłowo 6 12:4

4. Mroczno 6 8:6

5. Żak 6 8:5

6. Wel 6 7:3

7. Osa 6 5:5

8. Frednowy 6 7:10

9. Avista 4 6:15

10. Vel 3 5:14

11. Grunwald 1 3:9

12. Orzeł 0 5:10

13. Mały Jeziorak 0 1:8

14. Jordan 0 4:13

B KLASA (gr. 3)

Torpeda Rożental — Olimpia Kisielice 1:4

Wicher Gwiździny — Drewneks Sampława 2:6

Zamek Szymbark — Leśnik Nowe Ramuki 7:1

POZOSTAŁE WYNIKI 2 KOLEJKI:

Zamek Kurzętnik — Mewa Smykowo 5:2

Wel AT4B Bratian — Orzyc Janowo 0:2

Iskra Smykówko — Agricola Mierki 0:1

PO 2 KOLEJKACH

1. Zamek Sz. 6 12:1

2. Olimpia 6 9:2

3. Orzyc 6 7:2

4. Drewneks 6 7:2

5. Mierki 4 2:1

6. Zamek K. 3 7:7

7. Torpeda 3 6:7

8. Wicher 1 3:7

9. Mewa 0 5:10

10. Iskra 0 1:6

11. Leśnik 0 1:8

12. Wel 0 0:7

zico, JK

m.partyga@gazetaolsztynska.pl