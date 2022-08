Od IV ligi do B klasy. Znamy wyniki sobotnich meczów drużyn z powiatu iławskiego [zdjęcia]

PIŁKA NOŻNA\\\ Wysoka wygrana Jezioraka, bardzo wysoka porażka Unii Susz, do tego kolejne zwycięstwo beniaminka okręgówki Constractu Lubawa no i "tylko" remis GKS-u Wikielec w Kętrzynie. Nie można też zapomnieć o wiktorii Olimpii Kisielice, która po wczorajszej kolejce wskoczyła na fotel lidera w B klasie (gr. 4). Działo się w sobotę w meczach, w których grały zespoły z powiatu iławskiego.

SOBOTA 27 SIERPNIA

IV LIGA

Polonia Iłowo — Motor Lubawa 1:1 (1:1)

0:1 — Nawrocki (15), 1:1 — Wróblewski (35)

Motor przywiózł punkt z Mławy, gdzie swoje "domowe" spotkania — wobec remontu boiska w Iłowie — rozgrywa Polonia. Trener Krzysztof Malinowski w dzisiejszej rozmowie z nami przyznaje, że jego drużyna rozegrała dobre spotkanie, ale zabrakło postawienia kropki nad "i".

— Po bardzo dobrym meczu remisujemy w Mławie 1:1. Bramkę na 1:0 zdobył Kacper Nawrocki po asyście Adriana Zasuwy — czytamy w klubowych social mediach.

— Mieliśmy 3 kapitalne okazję, aby podwyższyć na 2:0, jednak ani Nawrocki, ani Zasuwa nie znaleźli drogi do bramki rywala. Za to rywal przy pierwszym wypadzie i błędzie obrońcy Motoru niespodziewanie zdobywa bramkę. Po przerwie wyśmienite sytuację po raz kolejny miał Zasuwa i Nawrocki, a później jeszcze Szczepański i Krzywicki, jednak bramka była jak zaczarowana. Zdobywamy cenny punkt na wyjeździe, jednak pozostaje duży niedosyt — relacjonuje MLKS Motor.

Boisko w Mławie, na którym gra Polonia, ma sztuczną nawierzchnię. Trener Malinowski po spotkaniu powiedział:

— Nikomu nie życzę grać na sztucznym boisku w taką pogodę, jest to niebezpieczne dla wszystkich uczestników zawodów. Jesteśmy bardzo zmęczeni, wiemy, że zagraliśmy bardzo dobre zawody, jednak jest duży niedosyt — mówił po spotkaniu trener zespołu z Lubawy, który w kolejną sobotę zagra derby z Jeziorakiem (u siebie).

Granica Kętrzyn — GKS Wikielec 2:2 (0:2)

0:1 — Rosoliński (22), 0:2 — Kentaro (28), 1:2 — Spirydon (54), 2:2 — Zawalich (58),

GKS do przerwy wykonywał plan i wygrywał po trafieniach Patryka Rosolińskiego i Araia Kentaro (z karnego). Do tego Granica musiała radzić sobie bez trenera Adama Fedoruka na ławce, bo sędzia — z czerwoną kartką — odesłał go na trybuny.

Po przerwie Granica, która podobnie jak GKS w środku tygodnia grała pucharowy mecz zakończony dogrywką (ale bez karnych, jak w przypadku zespołu z Wikielca), doprowadziła do remisu po golach Marcina Spirydona i Kamila Zawalicha.

Zanim Gieksa zagra ligowy mecz z Polonią Lidzbark Warmiński (przyszła sobota), to we wtorek czeka ją rywalizacja z Zagłębiem Sosnowiec w Pucharze Polski.

Jeziorak Iława — Pisa Barczewo 4:1 (2:0)

1:0 — Bartkowski (7), 2:0 — Inamoto (33), 2:1 — Gorczyca (58), 3:1 — Kressin (83), 4:1 — Sagan (87),

Wysokie zwycięstwo na własnym stadionie odniósł Jeziorak Iława, który pokonał 4:1 Pisę Barczewo.

— Zasłużone nasze zwycięstwo — powiedział po meczu Daniel Madej, trener Jezioraka, który jednak jeszcze w trakcie pierwszej połowy zwracał uwagę swoim piłkarzom, że grają zbyt ospale.

— W przyszłości musimy być mądrzejsi, bo prowadząc 2:0, mając kolejne sytuacje, to musimy to wykorzystać. Byłoby wtedy spokojniej. Pisa trafia na 2:1 i wiadomo, w takich sytuacjach różnie to bywa. Moi zawodnicy uspokoili grę i strzelili kolejne bramki. Pogoda nie rozpieszczała, więc gra kosztowała nas dużo zdrowia — dodał szkoleniowiec.

KLASA OKRĘGOWA:

Drwęca Nowe Miasto Lub. — Constract Lubawa 1:4 (1:2)

0:1 — Banach (15), 1:1 — (30), 1:2 — Sobolewski (45), 1:3 — Szczepański (85), 1:4 — Okuniewski (90)

Barkas Tolkmicko — Unia Susz 7:0

Zatoka Braniewo — Czarni Rudzienice 1:1

A KLASA

Ewingi Zalewo — Kormoran Bynowo 2:0

B KLASA

Torpeda Rożental — Olimpia Kisielice 1:4

NIEDZIELA 28 SIERPNIA

14:00: Żak Jamielnik — Orzeł Ulnowo (A klasa)

14:00: Grunwald Gierzwałd — LZS Frednowy (A klasa)

15:00: Wicher Gwiździny — Drewneks Sampława (B klasa)

16:00: Jordan Kazanice — Avista Łążyn (A klasa)

16:00: Zamek Szymbark — Leśnik Nowe Ramuki (B klasa)

17:00: Mały Jeziorak Iława — Osa Ząbrowo (A klasa)

zico, EM

m.partyga@gazetaolsztynska.pl