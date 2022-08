Inkubator Technologiczny w Iławie: Przeszkoleni i przygotowani do pracy w branży IT

Na rynek pracy w powiecie iławskim trafiło właśnie dziesięciu dobrze przeszkolonych i przygotowanych do pracy w branży IT Junior Java Developerów, których umiejętności potwierdzone zostały przez TestArmy – Cybersecurity and Software Testing Services i Testuj.pl – Test, Bugs & Rock’n’Roll. Szkolenia kolejnych dwóch grup jeszcze trwają. Koniec szkoleń nie oznacza końca pracy. Przed nami etap spotkań z ekspertami z branży IT, które pomogą uczestnikom projektu w doskonaleniu warsztatu czy budowie własnego portfolio.



Źródło: Inkubator Technologiczny w Iławie