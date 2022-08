Znęcał się nad mamą i ojczymem, dusił ich i groził spaleniem

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Iławie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Iławie prowadzili dochodzenie przeciwko 24-latkowi. Z ustaleń śledczych wynikało, że sprawca od dłuższego czasu znęcał się nad najbliższymi. Policjanci ustalili, że mężczyzna wszczynał awantury w trakcie których wyzywał mamę oraz ojczyma a także groził spaleniem i pobiciem. Mieszkaniec Iławy niszczył przedmioty codziennego użytku, meble, szarpał, dusił, a także podczas jednej z awantur przyłożył mamie do głowy atrapę przypominającą broń palną, grożąc pozbawieniem życia. Po chwili rzucił atrapę na podłogę.

Kobieta w obawie o swoje życie i zdrowie poprosiła o pomoc policjantów. W związku z agresywnym zachowaniem, mężczyzna został 3 marca tego roku zatrzymany i zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Funkcjonariusze wtedy wdrożyli w rodzinie procedurę Niebieskiej Karty i przyjęli zawiadomienie o przestępstwie. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów 24–latkowi, a postępowanie zakończyć aktem oskarżenia.

Kodeks karny za samo fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

Policja przypomina

W chwili stwierdzenia przemocy w rodzinie Niebieską Kartę może założyć policjant ale także kurator, pracownik socjalny, przedstawiciel oświaty, służby zdrowia. To właśnie te wszystkie podmioty współpracują razem realizując zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach pracy w Zespołach Interdyscyplinarnych i Grupach Roboczych.

Wprowadzone przepisy umożliwiają szybką i skuteczną izolację sprawców przemocy od osób pokrzywdzonych.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (dz. U. Nr 125, poz. 842). wprowadziła nowe środki ochrony osób pokrzywdzonych.

Oprócz tymczasowego aresztowania, prokurator może nakazać sprawcy opuszczenie lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Środek ten jest orzekany z urzędu lub na wniosek policji na okres do trzech miesięcy. Istnieje również możliwość orzeczenia zakazu zbliżania się na określoną odległość sprawcy do osoby pokrzywdzonej.