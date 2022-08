Pożyczył laptopa, żeby go sprzedać

Pożyczył komputer od swojej bliskiej znajomej, a kiedy miał go oddać – sprzedał w lombardzie.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Iławie wspólnie z prokuraturą prowadzili dochodzenie w sprawie przywłaszczenia laptopa.

Jak wynikało z ustaleń śledczych, pokrzywdzona pożyczyła swojemu bliskiemu znajomemu komputer. Okazało się, że mężczyzna miał go oddać po miesiącu, jednak kiedy minął czas, laptop jak i mężczyzna zniknęli.