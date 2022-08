Policjanci powiatu iławskiego podsumowali weekend

>>>Pierwszego z kierujących policjanci zatrzymali w piątek (19 sierpniia) w Jędrychowie podczas pomiaru prędkości. Okazało się, że 55–latek w terenie zabudowanym jechał z prędkością 106 km/h. Policjanci zatrzymali prawo jazdy mężczyźnie.



>>>W sobotę (20 sierpnia) również podczas pomiaru prędkości policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego mercedesem. W tym przypadku okazało się, że 56-latek jechał w Szałkowie z prędkością 103 km/h. Mężczyzna za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem, stracił prawo jazdy na najbliższe 3 miesiące, a jego konto powiększyło się o 10 pkt. karnych.

>>>Tymczasem podczas kontroli na wodzie policjanci zatrzymali stermotorzystę. Funkcjonariusze ustalili, że 50–latek na jeziorze Jeziorak pływał motorówką, mając 1,5 promila alkoholu w organizmie.

>>>Natomiast w Zalewie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego motocyklem, który przekroczył dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym. Jak się okazało to nie było jedyne przewinienie 46–latka. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania jednośladem oraz jeździł nim, mając 1,3 promila alkoholu w organizmie.

>>>Kolejny nieodpowiedzialny kierujący doprowadził do zdarzenia drogowego. Policjanci ustalili, że 63–latek kierujący oplem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu motocyklem i doprowadził do zderzenia między pojazdami.

>>>Tymczasem w Kisielicach policjanci zatrzymali kierującego mercedesem. Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę oraz sprawdzili w systemach. Okazało się, że kierujący nie posiada uprawnień do kierowania samochodem, samochód nie ma aktualnych badań technicznych oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC. Policjanci ukarali mężczyznę mandatem za brak badań technicznych i sporządzili wniosek do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Natomiast za kierowanie bez uprawnień 21–latek będzie tłumaczył się przed sądem. Dodatkowo okazało się, że pasażer jest poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu przez Prokuraturę Rejonową w Iławie.

>>>O kolejnym nieodpowiedzialnym kierującym policjanci zostali poinformowani przez ratowników medycznych. Jak ustalili, karetką wieziony był rowerzysta, który znajdując się pod znacznym działaniem alkoholu wywrócił się na rowerze i doznał urazu głowy. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, dodatkowo od 35–latka została pobrana krew do badania na zawartość alkoholu w organizmie.



>>>Tymczasem w niedzielę (21 sierpnia) w Rodzonym policjanci zatrzymali kierującego nissanem. 36–latek w terenie zabudowanym przekroczył dopuszczalną prędkość. Mężczyzna za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem, stracił prawo jazdy na najbliższe 3 miesiące, a jego konto powiększyło się o 10 pkt. karnych.

>>>Natomiast w okolicach Szałkowa na jeziorze Jeziorak policjanci zatrzymali nietrzeźwego sternika, który pływał skuterem wodnym. Jak się okazało, 48–latek pływał mając prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Kolejny kierowca został zatrzymany w gminie Iława. W trakcie czynności okazało się, że 45–latek kierował volvo, mając ponad promil alkoholu w organizmie.