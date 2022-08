Grają, bo kochają. AMODII znowu wystąpi w iławskim parku

Bogdan Olkowski to kapelmistrz, pod którego batutą orkiestra przeżywała najbardziej kreatywny okres w swojej historii. Upamiętnienie go jest celem niedzielnego koncertu.

Koncert odbędzie się 21 sierpnia 2022 w parku miejskim o godzinie 16:00 przy fontannie, tzw. żabie.

"Stało się to już niejako coroczną tradycją upamiętniającą naszego wieloletniego kapelmistrza. Można rzecz, że jest to samo miejsce, te same drzewa, ta sama atmosfera. Jest to dla nas nieco smutny czas wspomnień zmarłego Kapelmistrza, ale pozwalający nam wrócić do lat młodości i odwdzięczyć się za to, co od niego otrzymaliśmy" – informują członkowie AMODII.

Muzycy grają razem od trzech lat, a od ponad roku pod szyldem Orkiestry Dętej AMODII, w której składzie grają nie tylko absolwenci Młodzieżowej Orkiestry Dętej czy Państwowej Szkoły Muzycznej w Iławie, ale też ich koledzy z innych miast, którzy pasjonują się muzyką w sposób aktywny.

W przygotowywanym repertuarze znajdą się m. in. aranżacje utworów klasycznych, muzyki filmowej czy piosenek znanych z radia i telewizji. Nie zabraknie również orkiestrowych marszów. Zostaną zagrane utwory „stare”, które grane były pod batutą Kapelmistrza Olkowskiego, ale również i całkiem nowe utwory.