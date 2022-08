IV-ligowy przegląd zdarzeń — Polonia na czele, Jeziorak i GKS Wikielec bez zwycięstwa w sobotę [zdjęcia]

Druga kolejka forBET IV ligi została podzielona na trzy dni. W pierwszym spotkaniu, rozegranym w piątek w Mławie (trwa modernizacja obiektu w Iłowie) Polonia wygrała 5:2 z Pisą Barczewo. Tym samym w drużynie poprawiły się humory po porażce w pierwszej kolejce 0:4 z imienniczką, Polonią Lidzbark Warmiński.

Wspomniana ekipa prowadzona przez Czesława Żukowskiego jest liderem rozgrywek z kompletem punktów. Polonia ponownie zagrała na swoim stadionie i pokonała 2:0 beniaminka, Tęczę Biskupiec. Tym samym piłkarze z Lidzbarka Warm. zrewanżowali się za porażkę sprzed dwóch tygodni w Wojewódzkim Pucharze Polski.

Dwa inne zespoły, podobnie jak Polonia, także mają na swoim koncie komplet zwycięstw. To Mamry i Mrągowia.

Mamry Giżycko wygrały 2:1 na wyjeździe z Jeziorakiem Iława, który tydzień wcześniej wywalczył trzy punkty w meczu z Olimpią II Elbląg (3:4, gra dzisiaj z Huraganem w Morągu). Drużyna z Giżycka zwyciężyła w Iławie, bo była konkretniejsza i skuteczniejsza. Do tego, gdyby nie dwie kapitalne interwencje bramkarza Kacpra Włodarczyka, Jeziorak przegrywałby po pierwszej połowie wyżej niż tylko jedną bramką. Po zmianie stron gospodarze doprowadzili do remisu (gol powracającego do macierzystego klubu z Huraganu Morąg, Grzegorza Kochalskiego), jednak Paweł Dymiński w 87 minucie ponownie znalazł drogę do bramki Jezioraka i drugi raz tego dnia wpisał się na listę strzelców dając Mamrom trzy punkty.

Najciekawszym spotkaniem tej kolejki był mecz w Mrągowie, gdzie miejscowa Mrągowia grała ze spadkowiczem z III ligi GKS-em Wikielec. Goście na mecz przyjechali spóźnieni z powodu kłopotów z autokarem i mecz rozpoczął się 20 minut później niż pierwotnie planowano.

Pierwszego gola w meczu strzelił Przemysław Rybkiewicz, już w 10 minucie spotkania. Pięć minut później mrągowianie przeprowadzili szybką akcję — Kacper Skok zagrał do Mateusza Skonieczki, ten wyprowadził w pole obrońcę i mocnym strzałem w dalszy róg bramki podwyższył prowadzenie swojego zespołu. Goście odpowiedzieli jedynie golem z rzutu karnego, którego pewnie wykonał Mateusz Jajkowski.

— Bardzo się cieszymy ze zwycięstwa z Wikielcem, z bardzo solidną drużyną w naszej lidze — powiedział po meczu Mariusz Niedziółka, trener Mrągowii.

— Świetnie weszliśmy w to spotkanie, naprawdę wzorowo. Stwarzaliśmy sytuacje, ale niestety nie potrafiliśmy zamknąć meczu, mając kilka dobrych okazji. Tego żałuję. Wielkie brawa dla chłopaków za wolę walkę, zaangażowanie i determinację. Mimo tego, że niepotrzebnie się cofnęliśmy, że zabrakło ładnej gry, to pokazaliśmy się z dobrej strony w defensywie, co mnie bardzo cieszy. Było to ostatnio naszą bolączką. Widać, że zrobiliśmy krok naprzód. Mam nadzieję, że pokażemy to też w następnych spotkaniach i że nie był to jednorazowy wyskok — dodał trener Niedziółka.

WYNIKI 2 KOLEJKI:

Jeziorak Iława — Mamry Giżycko 1:2 (0:1)

0:1 — Dymiński (30), 1:1 — Kochalski (59), 1:2 — Dymiński (87)

Mrągowia Mrągowo — GKS Wikielec 2:1 (2:1)

1:0 — Rybkiewicz (10), 2:0 — Skonieczka (15), 2:1 — M. Jajkowski (37 k)

Motor Lubawa — Olimpia Olsztynek 2:1 (2:1)

1:0 — Bartnowski (23), 2:0 — Nawrocki (31), 2:1 — Usovich (37)

Polonia Iłowo — Pisa Barczewo 5:2 (1:1)

1:0 — Rynkowski (21), 1:1 — Gorczyca (42), 2:1 — Lemanek (61), 3:1 — Szczepański (63), 4:1 — Lemanek (61), 4:2 — Chludziński (90), 5:2 — Letkiman (90)



DKS Dobre Miasto — Rominta Gołdap 4:1 (0:1)

0:1 — Daniszuk (36), 1:1 — Lubak (58), 2:1 — Lullies (73), 3:1 — Lubak (80), 4:1 — Hioki (90)

Granica Kętrzyn — Znicz Biała Piska 2:2 (1:2)

0:1 — Pietkiewicz (10), 1:1 — Swacha-Sock (12), 1:2 — Giełażyn (26), 2:2 — Czarniakowski (90)

Polonia Lidzbark Warmiński — Tęcza Biskupiec 2:0 (2:0)

1:0 — Karłowicz (22), 2:0 — Gurov (25)

Niedzielne spotkanie: Huragan Morąg — Olimpia II Elbląg, godz. 17

PO 2 KOLEJKACH

1. Polonia 6 6:0

2. Mamry 6 6:2

3. Mrągowia 6 5:1

4. Znicz 4 6:4

5. Granica 4 4:2

6. Polonia 3 5:6

7. Wikielec 3 4:2

8. Dobre Miasto 3 6:5

9. Jeziorak 3 5:5

10. Motor 3 3:5

11. Pisa 3 5:6

12. Olimpia II* 0 3:4

13. Olimpia 0 2:5

14. Huragan* 0 0:3

15. Tęcza 0 0:4

16. Rominta 0 1:7

* mecz mniej

Emil Marecki, zico

