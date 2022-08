Festiwal Jazzu Tradycyjnego Złota Tarka 2022. Pierwszy dzień za nami

Konkurs o Złotą Tarkę

Piątek podczas Złotej Tarki wiązał się zawsze z konkursem. Niestety, przez kilka lat nie był on organizowany, a wrócił podczas 51 Festiwalu Jazzu Tradycyjnego. W jur zasiedli znakomici muzycy i propagatorzy jazzu, m.in.:Całość prowadził tradycyjnieW tym roku publiczność zgromadzona w amfiteatrze im. Louisa Armstronga w Iławie wysłuchała czterech wykonawców:, która już 5 lat temu wystąpiła na iławskiej scenie;, która poza śpiewaniem jest operatorem filmowym (obu paniom towarzyszył ten sam zespół),, laureatki programów telewizyjnych Voice of Poland i Mam Talent, z zespołem Muianga Band. Ostatnim konkursowiczem był zespół Ignacy Wendt Band, jako jedyny występujący bez wokalisty. I to właśnie ostatniego wykonawcę jury wybrało jako zwycięzcę konkursu. Zwycięzcy otrzymali czek na 10.000 zł.Drugie miejsce (i czek na 3.000 zł) otrzymała Natalia Capelik. Dwa wyróżnienia i po 1.000 zł nagrody finansowej otrzymały: Laura Godziejewska i Zuzanna Wojnicka. Ich wysoki poziom podkreślał zarówno dyrektor artystyczny Festiwalu, jak i przewodniczący jury. Dyrektor artystyczny dodatkowo podkreślał, że w tym roku nowością jest konieczność przygotowania nie tylko standardu polskiego i obcojęzycznego, ale także kompozycji własnej. Ten wymóg musiał spełnić każdy wykonawca zakwalifikowany do konkursu. – Liczyła się dla nas jakość wykonawców, a nie ich ilość – mówił Grzech Piotrowski. I dlatego dodatkowo wyróżniono Natalię Capelik i Muianga Band, przekazując muzykom dodatkowe 1.000 zł za najpiękniejszy utwór własny.