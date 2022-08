IŁAWA \\\ Zapraszamy na piknik wojskowy. Sprawdź szczegóły sobotniego wydarzenia

„Weekend z wojskiem” — pod takim hasłem od 13 do 15 sierpnia odbędą się centralne obchody Święta Wojska Polskiego oraz 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej. — Na te dni Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Wojsko Polskie zaplanowało liczne wydarzenia o charakterze państwowym, patriotyczno-religijnym, kulturalnym oraz rozrywkowym. W Iławie także — mówi mjr Mariusz Kowalewski z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie.

— W całym kraju odbędzie się kilkadziesiąt pikników wojskowych, na których będzie można zobaczyć to, co w Wojsku Polskim najlepsze — będzie nowoczesny sprzęt wojskowy, wojskowa grochówka i atrakcje przygotowane przez jednostki wojskowe dla najmłodszych, młodzieży i dorosłych. Dla każdego znajdzie się miejsce i każdy na pikniku znajdzie coś ciekawego. Będzie okazja zobaczyć, jak dziś wygląda Wojsko Polskie i dołączyć do naszych szeregów — czytamy w zaproszeniu WCR w Ostródzie, które w porozumieniu z Urzędem Miasta w Iławie, wspólnie z jednostkami wojskowymi 16 Dywizji Zmechanizowanej i 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej z Olsztyna zorganizuje w sobotę 13 sierpnia br. w godzinach 14.00 – 18.00 piknik wojskowy w Iławie, na parkingu w okolicach basenu ICSTiR przy ul. Biskupskiej 2.

— Na pikniku będą wystawione punkty rekrutacyjno–informacyjne, gdzie będzie można rozpocząć karierę jako żołnierz. Będziemy zachęcać do dołączenia do nowej formuły służby – dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Każdy będzie mógł sprawdzić, jak wiele Wojsko Polskie może mu dać i kim może zostać w armii. A możliwości jest co nie miara – służbę można podjąć w każdym zakątku Polski i w dowolnie przez siebie wybranej specjalności — mówi mjr Mariusz Kowalewski, szef wydziału rekrutacji w WCR w Ostródzie.

— Na pikniku będzie można porozmawiać z fachowcami i wypełnić wniosek o powołanie, dlatego warto pamiętać o zabraniu dowodu osobistego i kopii dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie — dodaje mjr. Kowalewski.

W IŁAWIE NA PIKNIKU BĘDZIE MOŻNA ZOBACZYĆ:

— czołg PT-91;

— moździerz samobieżny M120 RAK;

— kołowy transporter opancerzony ROSOMAK;

— wyrzutnię rakietową WR-40 LANGUSTA;

— samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy POPRAD – 2 szt.;

— Quady, motocykle;

— wyrzutnię PPK SPIKE;

— strzelnice wirtualne i paintball;

— pokaz walki wręcz 15 BZ z Giżycka;

oraz zjeść żołnierską grochówkę

red

ilawa@gazetaolsztynska.pl