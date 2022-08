Trzylatek biegał bez opieki po iławskim lesie. Wyszedł sam z ośrodka wypoczynkowego

W poniedziałek (8 sierpnia) kilka minut przed godziną 11:00 oficer dyżurny iławskiej policji został poinformowany, o tym, że po lesie sam biega 3–letni chłopiec.

Zgłaszający opisał dokładny wygląd dziecka i miejsce, gdzie się znajdują. W tym czasie też na drugi telefon oficera dyżurnego zadzwonił zaniepokojony tata 3–latka informując, że jego syn wyszedł z terenu ośrodka wczasowego i nie wie, gdzie teraz jest.

Mężczyzna oświadczył, że jego syn bawił się przed domkiem, kiedy on na chwilę poszedł do toalety, a jak wyszedł, chłopca już nie było. Mężczyzna o wszystkim natychmiast poinformował funkcjonariuszy, opisał dokładnie wygląd chłopca oraz miejsce, z którego się oddalił. Zaniepokojonemu tacie przekazano informacje, gdzie dokładnie znajduje się jego synek. Mężczyzna szybko dotarł do dziecka. Dzięki reakcji świadków 3–latek cały i zdrowy wrócił do taty.