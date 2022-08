Iławska artystka namalowała jazz. A. Topolewska zaprasza na wernisaż swoich prac

Wystawę można oglądać do końca sierpnia. Dostęp do niej jest wolny przez całą dobę, bo prace zostały powieszone w Galerii Jazzowej, pod gołym niebem.

Agata Topolewska zaprasza na wystawę swoich prac. Galeria Jazzowa jest idealnym miejscem do tego, by w czasie Festiwalu Jazzu Tradycyjnego pokazać także prace nawiązujące do tego stylu muzycznego.

– Prezentuję dwie wystawy spójne z wydarzeniami, które będą się w tym czasie w Iławie rozgrywały – mówi artystka. Pierwsza wystawa to "Ekspresje jazzowe" i tę można oglądać od strony ul. Niepodległości. To abstrakcje zarówno kolorem, jak i tematem nawiązujące do jazzu.

Po drugiej stronie Galerii, czyli od strony Szkoły Podstawowej nr 3, znajdują się "Impresje iławskie". – To improwizacje na temat naszego miasta, a dokładniej na temat miejsca, gdzie ja mieszkam – mówi A. Topolewska.

Wernisaż odbędzie się w pierwszym dniu tegorocznej Złotej Tarki, czyli w piątek, 12 sierpnia, o godzinie 18:00 w Galerii Jazzowej przy ul. Niepodległości w Iławie.